Die Klimahetzer: Warum Flüchtlingsgegner jetzt Umweltschützer hassen

“Die Rechten gewinnen, wenn wir uns aus Angst vor ihrer Hetze nicht mehr trauen, für eine bessere Zukunft zu kämpfen. Aber den Gefallen werde ich Ihnen ganz sicher nicht tun. Keine Angst vor der Angst. Keine Angst vor dem Hass.” Das twitterte Ricarda Lang im August 2018. Lang ist Bundessprecherin der Grünen Jugend und ist unfreiwillig zu einer Art Expertin für den Hass im Netz geworden. Internet-User beschimpfen und beleidigen sie seit Jahren, weil sie sich für Flüchtlinge einsetzt. Aber nicht nur das. “Auch wenn es um Klimaschutz geht, bekomme ich oft Nachrichten, in denen ich beschimpft werde und mir Leute unterstellen, ich sei das dumme kleine Mädchen, das die Welt noch nicht verstanden habe,” sagt die 25-Jährige im Gespräch mit der HuffPost. Besonders schlimm war es, als sie im vergangenen Jahr gefordert hat, dass Menschen, die durch den Klimawandel zur Flucht gezwungen werden, in die EU immigrieren dürfen. “Daraufhin kamen Kommentare, in denen mir Leute schrieben: ‘Du bist so hässlich, du willst doch nur mal durchgenommen werden’ oder auch ‘Pass auf mit deiner Blauäugigkeit, wenn dich erst einmal einer vergewaltigt.’” Sie hat Screenshots von hunderten widerlichen, abstoßenden, kaum erträglichen Beschimpfungen aus denen Respektlosigkeit, Hass und Wut spricht.

Die Rechten gewinnen, wenn wir uns aus Angst vor ihrer Hetze nicht mehr trauen, für eine bessere Zukunft zu kämpfen. Aber den Gefallen werde ich Ihnen ganz sicher nicht tun.



Keine Angst vor der Angst.

Keine Angst vor dem Hass. https://t.co/0TaUyxWf9b pic.twitter.com/Z8HU4dpMVJ — Ricarda Lang (@Ricarda_Lang) August 4, 2018

Dass Lang bei den Grünen ist, reicht als Erklärung für die Welle des Hasses nicht. Ähnliche Anfeindungen erfährt auch die 16-jährige Schwedin Greta Thunberg, die in den vergangenen Wochen zu einem Vorbild für junge Menschen weltweit geworden ist, die sich für mehr Klimaschutz einsetzen. Aber warum schlägt jungen Frauen, die für den Klimaschutz eintreten, solcher Hass entgegen? Warum fühlen sich unzählige Internetuser offensichtlich persönlich von ihrem Kampf gegen die Erderwärmung angegriffen? Und warum ähnelt die Hasswelle, die über Lang und Thunberg sowie viele andere Klimaschützer derzeit hereinbricht, so stark dem, was sich seit Jahren Befürworter einer progressiven Flüchtlingspolitik anhören müssen, wie der Wissenschaftsjournalist Christian Schwägerl kürzlich feststellte?

Kann es sein, dass sich ein gewisses Segment des politischen Spektrums jetzt, wo Flüchtlinge als Hassobjekt abgenutzt sind und keine Punkte mehr bringen, in einer Art Übersprung „Umweltschützer“ ins Visier nimmt, mit allem an Aggression, Lügen und Irrationalität, was dazugehört? — Christian Schwägerl (@chrschwaegerl) January 29, 2019

Wir haben mit Experten und Betroffenen über das Phänomen gesprochen. 1. Erst Hetze gegen Flüchtlinge, jetzt gegen Umwelt- und Klimaschützer Hass und Häme zu spüren bekommen hat auch Katharina Schulze, die Co-Vorsitzende der Grünen in Bayern. Die 33-Jährige postete Anfang Januar Fotos von ihrem Urlaub auf Instagram. Darauf zu sehen: Eiscreme in einem Pappbecher, ein Plastiklöffel und der strahlende Sonnenschein Kaliforniens. Dazu schrieb sie: “Starting the year right”. Auf Facebook ein Foto, das sie beim Schaukeln am Strand zeigt. Einige Kommentatoren fragten nicht ganz zu Unrecht, wie Schulze für ein Plastikverbot und Klimaschutz einstehen könne, wenn sie selbst Eis mit einem Plastiklöffel esse und tonnenweise CO2 ausstoße, um in den Urlaub zu fliegen. Doch bei diesen sachlichen Fragen blieb es nicht. In den Kommentaren waren auch massenhaft üble Beschimpfungen und Beleidigungen zu lesen. Die meisten davon hat Schulze inzwischen gelöscht, wie sie im Gespräch mit der HuffPost sagt.

“In der politischen Debatte, gerade in den sozialen Netzwerken, gibt es natürlich immer den Impuls, den Einzelnen für die Politik haftbar zu machen und vermeintliche Widersprüche aufzudecken. Da spielt auch Schadenfreude eine große Rolle und das trifft mich dann natürlich auch”, sagt Schulze. Grundsätzlich sieht sie die Reaktionen auf ihren Post aber eher gelassen. Ihre Devise: “Ich bin in die Politik gegangen, um grundsätzlich etwas zu ändern und an den Stellschrauben zu drehen, die unser Leben bestimmen. Wir brauchen eine bessere Politik und nicht bessere Menschen.” ► Dennoch lässt auch sie das Gefühl nicht los, dass dieselben Menschen, die in der Flüchtlingsdebatte Hass und Wut verbreitet haben, es jetzt auf Umweltschützer abgesehen haben. Schulze sagt: “Grundsätzlich gibt es schon Gemeinsamkeiten zwischen Gegnern einer weltoffenen Gesellschaft und Klimawandel-Leugnern. Sie verschließen die Augen vor den sich ändernden Verhältnissen in einer globalen Gesellschaft ebenso, wie vor der Erhitzung der Erde oder der Zerstörung der Natur. Sie wollen, dass für sie alles so bleibt, wie es ist – auch wenn es sich natürlich für alle ändert.” Auch Ricarda Lang sagt: “Es sind häufig dieselben Accounts, von denen ich Nachrichten bekomme. Da vermischt sich auch sehr viel mit Sexismus und Frauenfeindlichkeit.” Der Soziologe Holger Lengfeld bekräftigt diese Einschätzung. “Die, die offene Grenzen wollen, fühlen sich auch besonders betroffen vom Thema Klimaschutz, wollen Diversität fördern und reagieren sensibel auf Diskriminierung und Anzeichen davon”, sagt der Forscher, der an der Universität Leipzig lehrt. ► In der Forschung werden Angehörige dieser Gesellschaftsgruppe als Kosmopoliten bezeichnet. Dem gegenüber stehen die Kommunitaristen, beziehungsweise Traditionalisten. “Sie haben eine andere Vorstellung von Gesellschaft. Ihnen sind eine hohe kulturelle Homogenität, gleiche Sprache, gleiche Erfahrungen, geschlossene Grenzen wichtig. Deshalb sind sie auch gegen Zuwanderung – denn diese würde Veränderungen im Alltag bedeuten”, sagt Lengfeld. Sowohl in der Debatte um den Umwelt- und Klimaschutz als auch in der Flüchtlingsdebatte zeigt sich also der tiefe Riss, der durch unsere Gesellschaft geht. Laut Lengfeld identifizieren sich “die Kosmopoliten am ehesten mit den Grünen – ökologischer Politik, offenen Grenzen, auch wenn es teilweise die Freiheit des Einzelnen eingrenzt, Stichwort Tempolimit.” Die Traditionalisten wiederum finden sich auf der anderen Seite des politischen Spektrums wieder. 2. Klimawandel-Gegner fühlen sich rechtspopulistischen Parteien wie der AfD nahe Das bestätigt auch Manfred Güllner, Gründer und Geschäftsführer des Forsa-Instituts sowie SPD-Mitglied. Er sagt: “Was wir sehen, ist, dass Menschen, die AfD wählen, fremdenfeindlich sind, immer Sündenböcke brauchen und immer mit ihrer eigenen Situation unzufrieden sind. Viele haben Status-Ängste, sind unzufrieden mit ihrem Einkommen – obwohl es ihnen objektiv gut geht. Gleichzeitig haben sie auch etwas gegen den Klimawandel und sagen, den gibt es nicht. Ich denke, das ist einfach eine homogene Masse, die Klimaschützer genauso hasst wie Flüchtlinge.” Daraus resultiert eine Angst vor allem, was einen Eingriff in den persönlichen Alltag bedeutet – Zuwanderung, Dieselverbot, Plastikverbot, Kohle- und Kernkraftausstieg. Das spürt auch Katharina Schulze. Parteipolitisch gesehen sei die Flüchtlingsdebatte ein Mobilisierungsthema gewesen – vor allem für die AfD. “Davor war das die Griechenlandrettung beziehungsweise Eurokrise. Wenn ein Thema an Relevanz verliert, suchen Parteistrategen natürlich nach einem neuen. Die AfD meint, bei Klimawandelleugnern und Umweltschutzgegnern landen zu können – ein Muster, das in den USA bei Donald Trump ja auch funktioniert hat”, sagt Schulze. 3. Wie der Hass gegen Klima- und Umweltschützer entsteht “Dahinter steckt kein Interesse an einem fruchtbaren Dialog. Natürlich gibt es auch solche Leute, die einfach anderer Meinung sind und diskutieren wollen. Der Unterschied ist dabei nicht schwer erkennbar. Denn diese Menschen beginnen ihre Kommentare eben nicht mit ‘fette Fotze’,” sagt Ricarda Lang. Woher rührt diese unbändige Wut auf diejenigen, die eine andere Sicht als die eigene vertreten? Warum äußern sich Radikale so lautstark, emotional überladen und respektlos?

#Schüler, geltungssüchtig und gelangweilt vom Wohlstand, altklug und überheblich, missbraucht für eine fragwürdige politische Agenda #GretaThunberg — Saraya (@Sarayatennis) February 7, 2019

Auch wenn es wissenschaftlich bislang nicht nachgewiesen ist, vermutet Lengfeld: Je stärker Menschen von den eigenen Werten überzeugt sind, desto wichtiger es ihnen ist, dass die Gesellschaft diesen Werten folgt. Und je unbedingter sie ihre Werte sehen, desto radikaler verteidigen sie ihre Position auch – und desto weniger Verständnis haben sie für die Gegenseite. ► Allerdings gilt das nicht nur für Anhänger der äußeren Rechten. “Das gilt für beide Seiten”, sagt Lengfeld. “Radikale denken, sie vertreten die einzig richtige Sichtweise, das, was absolut am besten ist.”

Wenn der Klimawandel also vermeintlich zum Zusammenbruch der Erde führt, dann gibt es nichts anderes, als ihn ohne Rücksicht zu kämpfen. Und wer sich dem entgegenstellt, wird von der Diskussion ausgeschlossen – oder eben beleidigt und angegriffen. “Deshalb halten Radikale den Gegenüber oft nicht für einen Gegner, sondern für einen Feind”, sagt Lengfeld. Am schlimmsten wird es, wenn die feindliche Seite ein Gesicht bekommt. “Deshalb zieht die junge Schwedin Greta Thunberg als Symbolfigur Aggressionen auf sich. Auf der anderen Seite ist das vielleicht jemand wie Björn Höcke.”

In dieser winzigen Rückschau auf Tweets über #GretaThunberg zeigen sich Abgründe. Erschreckend, wie hirnstarr & unbelehrbar manche Zeitgenossen sind. Greta #Thunberg ist reifer & wahrhaftiger als diese Hassredner. Sie sieht weiter & klarer als diese. pic.twitter.com/SzHYSlBl8X — Klaus Fröppler 🍓 (@KlausFroeppler) February 7, 2019

Auch Luisa Neubauer erlebt diesen Hass im Netz. Die 23-Jährige gerät als Mitorganisatorin der Klimaschutzinitiative Fridays for Future in Deutschland immer stärker ins Visier von Klimaschutzgegnern. Sie postet Videos mit deutlichen Botschaften, in denen sie auch jeden Einzelnen in die Pflicht nimmt, sich mehr um den Klimaschutz zu sorgen – und trifft damit bei vielen einen wunden Punkt. “Ich habe den Eindruck, viele Menschen irritiert, wie stark wir als Bewegung geworden sind und mit welcher Vehemenz wir Strukturen hinterfragen.” Es scheint, als würden einige jetzt nach Ausreden suchen – etwa wenn die junge Frau auf vergangene Flugreisen reduziert wird. “Diese Argumentation offenbart vor allem die große Furcht vor einer Jugend, die echte Veränderungen fordert”, sagt Neubauer der HuffPost. Ähnlich empfindet es auch Ricarda Lang. Sie erlebt, dass der Hass vor allem von Männern kommt – und mit Sexismus einhergeht. “Gerade, wenn sich junge linke Frauen äußern würden, scheinen sich Männer davon bedroht zu fühlen, dass wir eine eigene politische Meinung vertreten und uns nicht einschüchtern lassen.” Sie glaubt, es mache ihnen Angst, dass Frauen ihr Recht, mitzumischen, wahrnehmen – “denn ihre Machtstellung in der Gesellschaft ist in Gefahr.” 4. Soziale Medien wirken wie Brandbeschleuniger für Hass Seit Jahren beobachtet Forsa-Chef Güllner, wie sich das Meinungsbild in der deutschen Gesellschaft wandelt. Gewandelt hat sich auch, wie sich der Hass verbreitet. “Natürlich beschleunigen die sozialen Medien die Verbreitung”, sagt Güllner. Mit dem Aufkommen sozialer Medien, Chats, Foren habe sich eine neue Art von Öffentlichkeit gebildet, die es ermöglicht, sehr einfach Gleichgesinnte zu treffen und sich mit ihnen auszutauschen, befindet auch Lengfeld. So bilden sich Meinungsblasen, die es früher so nicht gab – und die Hass und Wut potenzieren. Der Leipziger Forscher sagt: “In dem Moment, in dem Menschen das Gefühl haben, eine Meinung zu vertreten, die im öffentlichen Raum nicht wiederzufinden ist, fühlen sie sich ausgeschlossen. Aber wer dann in Chats und Foren auf Gleichgesinnte trifft, hat das Gefühl, es gibt ganz viele, die genauso denken, wie man selber.” ► Das wiederum führt dazu, dass das Empfinden entstehen kann, die eigene Meinung werde bewusst von offiziellen Medien und der Politik ausgeschlossen. Mehr zum Thema: Angstmaschine Facebook – eine HuffPost-Analyse zeigt, wie sich Hassmeldungen in dem sozialen Netzwerk immer stärker verbreiten 5. Wenn Fakten zum Umweltschutz egal werden – wie in der Flüchtlingsdebatte Der Hass gegen Menschen ist das eine – wie aber wie kommt es dazu, dass wissenschaftlich inzwischen gut erforschte Phänomene, wie die Ursachen des Klimawandels, von so vielen Menschen geleugnet werden? “Dafür gibt es verschiedene Gründe”, erklärt Lengfeld. “Einer ist, dass die Wissenschaft auch immer als Teil der Gesellschaft gesehen wird. Denn Wissenschaftler, die Klimaforschung betreiben und der Öffentlichkeit ihre Erkenntnisse bekannt geben, neigen zugleich dazu, auch die Politik beeinflussen zu wollen – das heißt, sie wollen, dass das Klima geschützt wird.” Oft werde von den Forschern nicht nur rein faktisch dargelegt, was ihre Forschung ergeben hat, sondern die Wissenschaftler liefern eine subjektive Bewertung und Handlungsempfehlung mit. “Wenn sich die Wissenschaft so in der Öffentlichkeit artikuliert, wird sie von bestimmten Gruppen als parteiisch und somit nicht glaubhaft eingestuft.”

Die Wirklichkeit ist, #GretaThunberg ist eine von Journalisten erzeugte künstliche Figur: pic.twitter.com/fTvRwwQBlw — Morvjn (@morvjn) February 11, 2019