Verkehr: In diesen Städten werdet ihr fürs Fahrradfahren bezahlt

“Fahrradfahren ist gut, um Staus zu vermeiden, es ist gut für die Luftqualität der Stadt und es ist gut für die Gesundheit der Menschen”, sagt van Veldhoven der HuffPost. “Und es kann Geld sparen – du kannst im Jahr hunderte Euros sparen. Es ist also ein großer Vorteil für die Geldbörse.”

Das will die niederländische Regierung nun ändern. Insgesamt will sie 343 Millionen Euro dafür auszugeben, um Fahrradfahren zu bewerben und die Fahrrad-Infrastruktur des Landes auszubauen.

Radfahrer können von ihrem Arbeitgeber 0,19 Euro für jeden Kilometer , den sie bis zum Büro fahren, verlangen. Das bedeutet: Jemand, der 10 Kilometer am Tag fünf Tage die Woche radelt, verdient ungefähr 440 Euro zusätzlich.

Doch die Regierung ist noch immer der Meinung, dass zu wenige Bürger aufs Rad steigen und zur Arbeit fahren. Tatsächlich versucht das Verkehrsministerium, die anhaltende Abhängigkeit vom Auto zu reduzieren. Das Ministerium will es nun Pendlern ermöglichen, dass die Arbeitgeber ihre Angestellten für die Fahrradfahrten entlohnen.

Während die Menschen in den USA beispielsweise nur ein Prozent aller Reisen mit dem Rad machen, unternehmen Holländer mehr als 25 Prozent ihrer Ausflüge mit dem Fahrrad – das sind mehr als in jedem anderen Land.

► Belgien ist vielleicht ein ermutigenderes Beispiel. Es hat das am längsten etablierte Prämiensystem für Radfahre r mit einem Belohnungssystem, das schon 1999 gegründet wurde.

Die Ergebnisse des sechsmonatigen Tests in Frankreich zum Beispiel waren nur bescheiden. Obwohl 8210 Pendler 28 Cent pro Kilometer fürs Fahrradfahren bekamen, stieg die Anzahl der regulären Radfahrer von 200 lediglich 419 an.

Kritiker aber bezweifeln, dass diese kleinen finanziellen Anreize ausreichen, dass Menschen nicht mehr in ihr Auto zu steigen.

► In Frankreich können Fahrradfahrer 25 Cent pro Kilometer von ihrem Arbeitgeber verlangen, nachdem das 2014 in einem sechsmonatigen Projekt getestet worden war.

“Beim Fahrradfahren verdient ihr was, es wird nicht nur eurer Gesundheit gut tun”, sagte Baris Bürgermeister Antonio Decaro damals. Er arbeitet daran, nachhaltigere Transportarten in seiner mit Autos überfüllten Stadt durchzusetzen.

► Im vergangenen Monat verkündete die italienische Stadt Bari, dass sie Fahrradfahrern 20 Cent für jeden Kilometer geben will, den sie zur Arbeit radeln. Obwohl das von der Regierung finanzierte Angebot auf 24 Euro im Monat beschränkt wurde, bietet Bari 150 Euro für den Kauf eines neuen Fahrrads oder 248 Euro für ein E-Bike.

Kraftfahrzeuge tragen am stärksten zu der Umweltverschmutzung und dem Klimawandel bei, wie eine NASA-Studie 2010 ergab. Die EU-Staaten haben sich darauf geeinigt, die CO2-Emissionen von Autos bis 2030 um 35 Prozent zu mindern. Dem Fahrrad kommt dabei eine entscheidende Rolle zu.

Holger Haubold, der Beauftragte für Wirtschaftspolitik der Vereinigung europäischer Fahrradfahrer (ECF), sagt, Belgiens Beschluss habe geholfen, die Popularität des Radfahrens in den vergangenen Jahren anzukurbeln.

Forschungen der ECF zufolge stieg die Anzahl der Arbeiter, die mit dem Rad kamen und dafür das Kilometergeld einkassierten, zwischen 2011 und 2015 um 30 Prozent.

In Kopenhagen gibt es fünfmal so viele Fahrräder wie Autos

Aber es geht nicht immer nur ums Geld. Fahrradrouten ausbauen sei unverzichtbar gewesen, sagt Experte Haubold. Fahrradfahren müsse sich einfach und sicher anfühlen.

“Eine finanzielle Entschädigung ist ein effektiver Weg, die Anzahl der Radfahrer zu erhöhen, aber natürlich muss es auch eine gute Infrastruktur geben – das muss Hand in Hand gehen”, sagt er.

In der dänischen Hauptstadt Kopenhagen – ein Fahrradparadies, in dem es fünfmal so viele Fahrräder wie Autos gibt – zeigte 2017 eine Umfrage, wie wichtig ein gut ausgebautes Netz von Fahrradwegen ist.

27 Prozent der Leute gaben an, Rad zu fahren, weil es günstig sei, 50 Prozent sagten, sie würden Radfahren, weil es einfacher sei.