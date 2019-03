Warum die Menschen in Finnland glücklicher sind als in Deutschland

Das zweite Jahr in Folge steht Finnland an der Spitze des World Happiness Reports der Vereinten Nationen. Der skandinavische Staat hat sich deutlich von den anderen Top 10 der glücklichsten Länder der Welt abgesetzt, wie aus den Daten der weltweiten Befragungen des Instituts Gallup hervorgeht.

Deutschland rutscht im Ranking leicht ab und landet dieses Jahr auf Platz 17. Auf dem Weg nach unten sind auch die USA. Nach Rang 18 belegen die Vereinigten Staaten nun Platz 19.

► Warum geht es den Menschen in Finnland so gut? Einige Gründe lassen sich schnell aufzählen: Das Land verfügt über ein starkes soziales Sicherungsnetz, einschließlich eines erfolgreichen Ansatzes zur Bekämpfung von Obdachlosigkeit.

Die HuffPost hat mit einigen Experten gesprochen, welche Lehren das Beispiel Finnland noch bietet.

“Finnland leistet einfach gute Arbeit”

Auch das Bildungssystem in Finnland, das seit 2017 von einer Koalition aus Liberalen und Konservativen regiert wird, gilt als hervorragend.

Und die Kluft zwischen den Geschlechtern wird kleiner. Mit einer Bevölkerung von etwas mehr als 5,5 Millionen Menschen ist Finnland die einzige Industrienation, in dem Väter mehr Zeit mit schulpflichtigen Kindern verbringen als Mütter.

Die Menschen in Finnland fühlten sich unterstützt von der Gesellschaft, aber hätten immer noch das Gefühl, die Kontrolle über ihr Leben zu haben, sagt die finnische Journalistin Anu Partanen. Sie ist Autorin des Buchs “The Nordic Theory of Everything. In Search of a Better Life” und zog kürzlich von New York zurück in ihr Heimatland.

“Die meisten Menschen wollen ein Leben führen, in dem sie sich auf eine Gesundheitsversorgung verlassen können, wenn sie krank werden, in dem ihre Kinder eine gute Ausbildung bekommen, in dem sie arbeiten können und hoffentlich in dieser Arbeit Erfüllung finden, während sie trotzdem noch Zeit für ihre Liebsten haben”, erklärt Partanen der HuffPost.

“Es ist nicht so, dass die Finnen unbedingt darauf aus sind, ungemein reich zu werden. Ich denke, Finnland leistet einfach gute Arbeit, um den Menschen zu diesem schönen, normalen Leben zu verhelfen.”

► Auffallend ist: Die Top 10 der glücklichsten Länder werden, wie in den Vorjahren, von den skandinavischen Staaten Dänemark, Norwegen, Island und Schweden sowie Finnland dominiert. Nur zwei Länder der Top 10 liegen zudem nicht in Europa: Neuseeland und Kanada.

Die Top 10 im World Happiness Report: 1. Finnland 2. Dänemark 3. Norwegen 4. Island 5. Niederlande 6. Schweiz 7. Schweden 8. Neuseeland 9. Kanada 10. Österreich

Wirtschaftswachstum allein reicht nicht zum Glücklichsein

In anderen Teilen der Welt, insbesondere in Südasien, sieht das Bild düsterer aus. Indien etwa befindet sich inzwischen auf Platz 140, die Entwicklungen dort machen den Menschen offenbar das Leben schwer. Noch müssen weitere Studien über die Entwicklung in Indien angestellt werden.

► Aber der Mitherausgeber des Berichts, John Helliwell, leitender Forscher am Canadian Institute for Advanced Research, betont: Eine schnelle wirtschaftliche Entwicklung und sozialer Wandel brächten nicht nur Vorteile.

“Ein hohes Wirtschaftswachstum geht nicht unbedingt mit einer Steigerung von Glück einher”, sagt Helliwell der HuffPost. Tatsächliche könne das Wachstum zum Nachteil für die Menschen und ihre sozialen Kontakte werden.

► Auch Mitherausgeber Jeffrey Sachs, Direktor des Centers for Sustainable Development an der Columbia University, warnt: “Wir sehen das Wirtschaftswachstum weiterhin als heiligen Gral an, aber es bringt kein Wohlbefinden.” Das sei auch in den USA erkennbar, betont Sachs.

Journalistin Partanen kehrte mit ihrem Mann und ihrer einjährigen Tochter nach Finnland zurück, auf der Suche nach einem “gesünderen” Familienleben. Ihre Zeit in den USA sei von Angst geprägt gewesen, berichtet sie.

“Es braucht immense Energie, um die richtige Tagesstätte, die richtige Schule, den richtigen Arzt, den richtigen Versicherungsplan zu finden”, sagt sie.

Die Rolle der sozialen Medien

Ein zentrales Thema des World Happiness Reports 2019 sind auch soziale Beziehungen. Der Bericht schildert, dass Aktivitäten wie Sport oder ehrenamtliche Tätigkeiten zum Wohlbefinden der Menschen beitragen – während Online-Aktivitäten die sozialen Kontakte untergraben würden.

Dies gilt insbesondere für jüngere Menschen. In den vergangenen zehn Jahren haben Jugendliche zwischen 13 bis 18 Jahren immer mehr Zeit mit ihren Handys oder Computern verbracht.

Laut einer repräsentativen Umfrage der Krankenkasse DAK verbringen 85 Prozent der Teenager täglich im Schnitt knapp drei Stunden Zeit mit Messenger-Diensten wie WhatsApp oder in sozialen Netzwerken, Foren und Blogs zu.

Gleich mehrere Studien belegen einen Zusammenhang zwischen zu viel verbrachter Zeit in sozialen Netzwerken und einem Rückgang des gefühlten Wohlbefindens. Zum Beispiel werden Mädchen, die fünf oder mehr Stunden am Tag mit Social Media verbrachten, dreimal häufiger depressiv als Nicht-Nutzer.

► Auch der World Happiness Report kommt zu dem Schluss: Zwar fördern die neuen Technologien das Ausmaß und die Komplexität zwischenmenschlicher Verbindungen. Aber die Qualität der Verbindungen nehme ab.

Was Regierungen tun sollten

Letztendlich ist es das Ziel des World Happiness Reports, Regierungen und Organisationen zu ermutigen, das Wohlergehen der Menschen in den Fokus zu rücken.