Warum Designer bei der Gestaltung unserer Zukunft eine tragende Rolle spielen

Designer spielen bei der Gestaltung unserer Zukunft eine tragende Rolle, denn sie werfen einen Blick auf die Welt, wie sie ist - und denken sie weiter. Sie bieten Alternativen an, stellen gewohnte Denkmuster infrage, transformieren alte Methoden und Strukturen und entwickeln neue. Deshalb brauchen Gestalter Freiräume. Künstler sind mit ihrem Werk allerdings niemandem gegenüber verpflichtet. Sie sind autonom und unabhängig in ihrer Art zu arbeiten. Designer haben in der Regel immer einen Auftraggeber, für den sie eine Dienstleistung erbringen. Dabei ist es für den Erfolg der Zusammenarbeit sehr wichtig, dass sich Designer und Auftraggeber bezüglich der zu bewältigenden Aufgabe so gut wie möglich verstehen und die Zusammenarbeit von gegenseitigem Respekt und Vertrauen geprägt ist. In ihrer Arbeit sind sie sehr stark der Macht des Faktischen unterworfen: Sie bewegen sich im Spannungsfeld zwischen Denkbarem sowie innerhalb der vom Auftraggeber gesetzten Grenzen, um das Bestmögliche hervorzubringen.

„Heute werden Designer mal als rein ausführende Dienstleister, kreative Partner, strategische Berater oder visuelle Ideengeber, zuweilen auch als Künstler von ihren Arbeitgebern wahrgenommen. Selbst etablierte und international gefragte Kolleginnen und Kollegen leben mit der Situation, dass sie bei manchen Aufträgen mit absoluter gestalterischer Freiheit arbeiten können und bei anderen Projekten wiederum eine sehr spezifische Leistung abzuliefern haben“, schreibt Jens Müller in seinem Vorwort zum zweiten Band „Geschichte des Grafikdesigns“. Er ist Creative Director des Designstudios Optik, Herausgeber der Buchreihe A5, die sich mit der Geschichte des Grafikdesigns beschäftigt und Autor von Logo Modernism. Müller, der in Düsseldorf Grafikdesign studierte und zahlreiche nationale und internationale Design Awards gewann, unterrichtet als Gastdozent an der Peter Behrens School of Arts in Düsseldorf und am Fachbereich Design an der Fachhochschule Dortmund.

Der Herausgeber Julius Wiedemann studierte Grafikdesign und Marketing und arbeitete in Tokio als Kunstredakteur für digitale Medien und Designmagazine. Zu seinen TASCHEN-Titeln zählen Illustration Now!, Logo Design, Jazz Covers und Information Graphics.