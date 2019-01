Warum der Schutz der Böden nicht nur eine globale Aufgabe ist

"Das globale Lebensmittelsystem muss dringend von Grund auf erneuert werden, wenn wir mehr Klima- und Umweltschutz sowie Verteilungsgerechtigkeit für alle erreichen und die Ernährung auch in Zukunft sichern wollen. Ein Drittel der Ackerflächen, die Europa zur Deckung des eigenen Lebensmittelbedarfs nutzt, liegen außerhalb des Kontinents. Diese Landnutzung in Drittländern durch Importprodukte wie Palmöl dient allein der Industrie zur Beschleunigung und Vereinfachung der Produktionsprozesse. Der größte im Ausland genutzte Flächenanteil bedient Europas Bedarf an billig importiertem Futtermitteln für die Massentierhaltung. Das kommt einem Raubbau an wertvollen Ressourcen gleich", sagt Ursula Hudson, Vorsitzende von Slow Food Deutschland e. V. Dieser virtuelle Flächenimport sei eine indirekte Form des Land Grabbings, dem genauso ein Riegel vorgeschoben werden müsse wie der fortschreitenden Bodendegradation.

„Es ist ein Unterschied, von den Auswirkungen des Klimawandels zu hören oder ihn in meinem Fall im wahrsten Sinne des Wortes zu begreifen. Bei meinem Freiwilligeneinsatz mit unserem Kooperationspartner Bergwaldprojekt wollten wir eigentlich Bäume pflanzen, aber es war zu trocken. Der Regen am Vortag war tatsächlich nur ein "Tropfen auf dem heißen Stein". Stattdessen haben wir Eicheln ausgesät und dafür die oberste Mulchschicht weggekratzt, um die Eicheln direkt auf dem Waldboden auszusäen und sie danach vorsichtig und mit guten Wünschen wieder unter dem Mulch zu verbergen. Der Waldboden selbst war zum Teil staubtrocken. In der Region um Würzburg fallen mittlerweile - wie auch in anderen Teilen Deutschlands - 70 % weniger Niederschlag. Welche Bäume heute gepflanzt werden, die in einigen Jahrzehnten den Auswirkungen des Klimawandels trotzen sollen, sind komplizierte Überlegungen. Hinzu kommt, dass wir heute noch nicht sagen können, ob sich das Klima auch genauso verändert. Es kann auch schlimmer werden. Eines aber ist klar: Das Klima sollte sich um nicht mehr als zwei Grad erwärmen. Die UN-Klimakonferenz in Kattowitz und die Staaten ringen in diesen nächsten Tagen darum, das Pariser Klimaabkommen aus dem Jahr 2015 in ein Regelwerk zu gießen. Ob das gelingt ist - um es vorsichtig zu formulieren - fragwürdig, da u.a. mit den Populisten dieser Welt auch die Klimaleugner und -gegner wieder eine Bühne bekommen. Trotzdem kann und sollte Jeder von uns etwas tun: Jeden Tag möglichst klimafreundlich leben!“

Weiterführende Informationen:

André Leu: Die Pestizidlüge. Wie die Industrie die Gesundheit unserer Kinder aufs Spiel setzt. Oekom Verlag 2017.

Claudia Silber und Alexandra Hildebrandt: Gut zu wissen... wie es grüner geht: Die wichtigsten Tipps für ein bewusstes Leben. Amazon Media EU S.à r.l. Kindle Edition 2017.