Warum datengetriebene Unternehmen im digitalen Darwinismus überleben

Ob Nokia, Kodak oder Blockbuster: Die Wirtschaftsgeschichte ist zahlreich an Unternehmen, die im Zuge des technischen und gesellschaftlichen Wandels ihre einstige Marktführerschaft aufgrund von Fehlentscheidungen eingebüßt haben – und teils komplett verdrängt wurden. In Zeiten der Digitalisierung droht nun vielen Unternehmen, auch in Deutschland, ein ähnliches Schicksal. Denn datengetriebene US-Konzerne wie Facebook und Amazon sind auf dem Vormarsch. Vor diesem Hintergrund werden Politik und Wirtschaft nicht müde, die digitale Transformation als Ziel auszugeben – doch was heißt das konkret und wie gehen Staat und Unternehmen diese erfolgreich an? Dazu habe ich mit Jörg Hesske, Vice President Germany, Austria and Switzerland bei NetApp, gesprochen.

Herr Hesske, was hat es mit dem Begriff der digitalen Transformation auf sich?

Die Digitalisierung umschreibt den Vorgang, analoge Informationen sowie Prozesse in Bits und Bytes verfügbar zu machen – das sorgt für einen tiefgreifenden Wandel in Gesellschaft und Wirtschaft. Hier setzt nun die digitale Transformation an: Sie steht für die Folgen und Auswirkungen der Digitalisierung. Dabei geht es aus Sicht der Unternehmen darum, neue Geschäftsbereiche, Technologien und Betriebsmodelle geschickt miteinander zu kombinieren. Hierbei entscheidend: die Fähigkeit, aus Daten umgehend brauchbare Informationen gewinnen zu können und diese im optimalen Fall zu messbaren Ergebnissen zu verwandeln. Denn welch herausragenden Stellenwert Daten für den Unternehmenserfolg zukünftig einnehmen, zeigt eine Prognose von IDC: Ihr zufolge wächst das globale Datenvolumen bis 2025 auf 175 Zettabyte - 8 mal so viel wie 2017. Diese kaum vorstellbare Datenmenge eröffnet prinzipiell allen Unternehmen neue Geschäftsmöglichkeiten. Doch werden nur jene langfristig am Markt bestehen, die ihre Datenstrategie zeitgemäß ausrichten und die Daten auch zu nutzen wissen.