Johner Images via Getty Images Das Homeoffice hat auch seine Schattenseiten.

Für viele Arbeitnehmer scheint die Aussicht auf die Arbeit im Homeoffice erstrebenswert. Gerade Eltern versprechen sich von der Arbeit in den eigenen vier Wänden, Kind und Karriere besser in Einklang bringen zu können.

Auch viele Politiker sind davon überzeugt, dass das Homeoffice die passende Antwort auf die modernen Anforderungen der Arbeitswelt darstellt. Die SPD fordert daher sogar ein Recht auf Homeoffice.

Doch eine aktuelle Studie der Hans-Böckler-Stiftung lässt nun Zweifel an den Versprechungen aufkommen, die sich Eltern und Politiker vom Homeoffice machen.

Warum die Heimarbeit zu mehr Überstunden und der Zementierung alter Rollenbilder führen kann – auf den Punkt gebracht.

Wer will das Recht auf Homeoffice einführen?

Zuletzt hatte sich Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) für ein Recht auf Homeoffice ausgesprochen. Denn: Heimarbeit sei heute schon bei Millionen von Arbeitsplätzen prinzipiell möglich.

► “Ich werde ein Recht auf Homeoffice auf den Weg bringen, das die Balance von Sicherheit und Flexibilität wahrt”, sagte Heil der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Zuvor hatte sich SPD-Chefin Andrea Nahles in dem Bereich für neue gesetzliche Grundlagen ausgesprochen. Der Staatssekretär im Arbeitsressort, Björn Böhning, hatte daraufhin “unbürokratische Lösungen” für ein Recht auf Homeoffice angekündigt.

Laut einer DIW-Studie könnten 40 Prozent der Beschäftigten in Deutschland von zu Hause aus arbeiten. Böhning sagte: “Nur zwölf Prozent tun das. Wir sind also noch weit entfernt von dem, was tatsächlich möglich ist.”

► Der arbeitsmarktpolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion, Peter Weiß (CDU), hatte sich gegen einen gesetzlichen Anspruch auf Homeoffice gestellt.

Heil begegnete diesen Einwänden jedoch mit Vereinbarungen von Union und SPD: “Im Koalitionsvertrag haben wir vereinbart, mehr Spielraum für Familienzeit zu schaffen”, sagte er. “Das werde ich einlösen.”