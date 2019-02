Warnung vor Trump: Top-Demokrat verlangt Courage von republikanische Kollegen

► Adam Schiff, einer der führenden Demokraten der USA, hat die Mitglieder und Politiker der republikanischen Partei zum offenen Widerspruch gegen US-Präsident Donald Trump aufgerufen.

► Der Kongressabgeordnete und Vorsitzende des mächtigen Geheimdienstausschusses im Repräsentantenhaus schrieb in einem Gastbeitrag für die “Washington Post” an die Republikaner gerichtet:

“Viele von euch haben in den vergangenen zwei Jahren in stillen Unterhaltungen eingeräumt, wie groß das Unbehagen ist, das dieser Präsident in euch auslöst. Ihr habt seinen Charakter, seine Integrität und seinen Mangel an Anstand bemängelt. Ihr habt seine fundamentale Unfähigkeit, die Wahrheit zu berichten, beklagt. Aber aus einfach zu verstehenden Gründen, habt ihr euch entschieden, euere Beschwerden und eure Warnungen für euch zu behalten.”