Auch am heutigen Mittwoch dominiert der Schneesturm vor allem den Süden Deutschlands.

Es kommt zu neuem Schneefall und laut dem Deutschen Wetterdienst gilt in vielen Landkreisen Alarmstufe Rot.

Aufnahmen der eingeschneiten Schneegebiete seht ihr oben im Video.

Der Süden Deutschlands wird noch immer von dem Schneechaos beherrscht. Die stärksten Schneefälle treten am Mittwochmorgen entlang einer scharfen Schauer- und Gewitterlinie im Süden Deutschlands auf. Sie zieht sich von Frankfurt am Main bis nach München. In Frankfurt und Stuttgart kommt es zudem zu starkem Schneeregen.

Orkanböen und starker Schneefall haben in den Alpen bereits in der Nacht eingesetzt und ziehen sich noch bis in den heutigen Tag hinein. Allein am Mittwochvormittag fallen bis zu 20 Zentimeter Schnee. Über den Tag könnten noch einmal 30 bis 40 Zentimeter Neuschnee zusammenkommen.

Schneesturm sorgt weiterhin für Chaos

In mehreren Regionen im Süden Deutschlands fällt aufgrund des Wetters der Unterricht aus. Räumdienste kommen schon seit Anfang der Woche nicht mehr hinterher. Die Behörden rechnen zudem damit, dass weitere Straßen gesperrt werden müssen.

Zu der gefährlichen Glätte kommen ebenfalls Schneeverwehungen auf. Auch die Lawinengefahr spitzt sich zu. Schwerpunkte sind das Allgäu, ganz Vorarlberg, weite Teile Von Tirol, Salzburg, Teile von Oberösterreich und die nördliche Steiermark. Im oberbayerischen Landkreis Miesbach besteht Katastrophenalarm.