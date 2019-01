Es war schon wieder eine historische Woche im britischen Parlament.

Nicht nur hat das Abgeordnetenhaus Premierministerin Theresa May eine erstaunliche Niederlage eingebracht, indem es Mays Brexit-Plan mit 432 zu 202 Stimmen ablehnte. Nur einen Tag später sah sich die Regierungschefin einem von Oppositionschef Jeremy Corbyn angesetzten Misstrauensvotum ausgesetzt.

May überstand das Votum. Aber was bedeutet all dieses Chaos im Parlament für Großbritannien – und für den Brexit? Ist das Land nun näher am Ziel, die EU . zu verlassen? Oder wird der Parlamentsstreit die Politik lahmlegen? Und wird Theresa May nächste Woche überhaupt noch Premierministerin sein?

Die neue alte Lage auf der Insel auf den Punkt gebracht.

Wird es noch zum Brexit kommen?