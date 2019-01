Vorsatz fürs neue Jahr: "Lasst ein bisschen Platz für Magie"

ThomasVogel via Getty Images

ThomasVogel via Getty Images

Das Jahr neigt sich nun bald schon dem Ende entgegen. Schon seit dem Anfang der Adventszeit folgt ein Jahresrückblick auf den Nächsten. Ich finde ja, dass so ein Jahresende immer etwas Reflektierendes hat.

Reflexion: Jahr voller Höhen und Tiefen

Man denkt darüber nach, was gut beziehungsweise schlecht lief im vergangenen Jahr. Woran man gewachsen ist...was einem den Boden unter den Füßen weggerissen hat oder auch, was dafür gesorgt hat, dass man vor Glück hätte, in die Luft springen können. Für einige Menschen war das vergangene Jahr vielleicht eines der schönsten ihres Lebens, weil sie mit ihm positive Ereignisse wie besondere Reisen, der Liebe ihres Lebens oder auch wunderbare Abende mit Freunden verbinden.

Andere Menschen hingegen wünschen sich vielleicht, dass es das vergangene Jahr nie gegeben hätte, weil sie Menschen verloren haben, von denen sie dachten, niemals ohne sie Leben zu können. Vielleicht sind auch Freundschaften zerbrochen, die man für unauslöschlich hielt.

365 Tage liegen nun bald hinter uns. Tage, an denen wir uns erfreuten, wir manchmal verzweifelten oder uns auch vor Wut der Kragen platzte. Aber eines ist sicher, alles was uns im vergangenen Jahr widerfahren ist, hat uns zu der Person gemacht, die wir sind...im Guten wie auch im Schlechten.

Alljährliche Vorsätze

Und mit dem Ende dieser 365 Tage kommen auch wieder die Vorsätze für das neue Jahr. Häufig sind dann Vorsätze wie mit dem Rauchen aufhören dabei, oder auch der Wunsch abzunehmen und mehr Sport zu machen. Viele halten ihre Vorsätze nur in den ersten Januarwochen durch und sind dann frustriert darüber es nicht geschafft zu haben, ihre Nikotin-bzw. Schokoabstinenz länger als ein paar Wochen durchgehalten zu haben. Doch ist es wirklich wichtig, sich solche Vorsätze für das neue Jahr vorzunehmen? Ist es nicht wichtiger danach zu streben glücklich zu sein, als perfekt und lasterfrei zu leben?

Beste Version seines Selbst

Das neue Jahr kann für uns alle ein Anlass sein, nach der Person zu streben, die wir wirklich sein wollen - ob mit kleinen Lastern oder nicht. Ich glaube, dass es niemals zu spät dafür ist, für das Leben zu kämpfen, dass man führen möchte oder die beste Version seines Selbst zu sein. Deshalb sollte dieses Mal unser Vorsatz für das neue Jahr vielleicht so lautet: „Lasst Platz für ein bisschen Magie.“