Von Thüringen bis in den Jemen: 5 Jahre HuffPost-Reporter unterwegs

In den vergangenen fünf Jahren sind unsere Reporter quer durch Deutschland, Europa und die Welt gereist, um über die wichtigsten gesellschaftlichen Entwicklungen unserer Zeit zu berichten. Sie trafen unter anderem auf Reichsbürger in einem Biergarten in Deggendorf, erlebten live in einer russischen Talkshow, wie Putins Propagandamaschine funktioniert, und sprachen mit Menschen in Erdogans autokratisch regierter Türkei, die für die Freiheit in ihrem Land kämpfen. Hier findet ihr eine Auswahl dieser Geschichten: 1. Wir haben mit hunderten Flüchtlingen die verminte Grenze zwischen Serbien und Kroatien überquert September 2015: Die Flüchtlingskrise lässt die Grenzgebiete der Balkanstaaten im Chaos versinken. Zehntausende Menschen versuchen zu dieser Zeit zu Fuß von Griechenland in den Norden zu kommen. Nach und nach schließen die Länder der Balkanroute ihre Grenzen – mitten drin zu dieser Zeit in Serbien: unser Reporter Christoph Asche. Wie er durch ein Minenfeld mit Flüchtlingen nach Kroatien lief, lest ihr in seinem dramatischen Bericht:

Twitter

Instagram

Pinterest

2. Wir sind eine Woche durch Deutschland gereist, um herauszufinden, wo die Politik die Ärmsten im Stich lässt Landflucht im thüringischen Greiz, Kinderarmut in Leverkusen, Schuldenberge in Herne: Wer durch die abgehängten Regionen des Landes fährt, merkt schnell, dass vom wachsenden Wohlstand in Deutschland längst nicht alle Menschen profitieren. Davon berichteten unsere Reporter Lennart Pfahler und Josh Groeneveld, die im Sommer 2017 quer durch Deutschland fuhren.

3. Wir haben eine Woche in einem kleinen bayerischen Dorf gewohnt, um zur Landtagswahl über die fundamentalen politischen Veränderungen in Bayern zu berichten Im Herbst 2018 wählen die Menschen in Bayern einen neuen Landtag, der hitzige Streit zwischen den Geschwisterparteien CDU und CSU liegt nur einige Wochen zurück. Wie ist die Stimmung im flächenmäßig größten Bundesland Deutschlands? Verliert die CSU gar nach Jahrzehnten ihren Status als Volkspartei in Bayern? Um das herauszufinden, zieht unser Reporter Leonhard Landes für eine Woche zurück in sein Heimatdorf in Niederbayern: 6849 Einwohner, drei Fußballvereine, zwei Brauereien, ein Kloster und vier Abende mit den Parteien. Mehr Bayern, mehr Wahlkampf geht nicht. Alle Berichte aus unserer Reihe “HuffPost Dahoam” findet ihr hier:

4. Wir sind nach Sibirien gereist, um das Eröffnungsspiel der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland zu sehen Während die Welt auf Moskau schaute, verfolgten wir mit Julia und Anatolii das WM-Eröffnungsspiel 5000 Kilometer entfernt von der russischen Hauptstadt: in Meget, Sibirien. Das Paar steht in diesem Report für jenen Teil der 142 Millionen Russen, die ein anderes Leben führen, als es der Kreml mit diesem Turnier der Weltöffentlichkeit präsentierte. Unsere Reporter Jürgen Klöckner und Ekaterina Bodyagina haben sechs Zeitzonen überflogen und waren zwei Tage wach, um die beiden zu treffen – nachzulesen hier:

Eine andere Welt erlebten wir in der WM-Stadt Samara. Hier haben wir einen Tag mit sechs Menschen aus der Millionen-Metropole verbracht, deren Leben im WM-Monat im Ausnahmezustand ist:

In Samara haben unsere Reporter auch Alena Lazareva getroffen. Zum ersten Mal sprach mit ihr eine frühere Profi-Fußballerin ausführlich und öffentlich über Homosexualität in ihrem Sport:

5. Wir sind mit dem Greyhound die Ostküste der USA entlang gefahren, um die Spaltung der amerikanischen Gesellschaft zu beschreiben Greyhound Lines sind die Flixbusse der USA. Nur älter, etwas schäbiger und noch billiger. Hier fahren Menschen mit, die sich keine Flugtickets leisten können. Eine Fahrt in den grauen Fernbussen bietet eine Art Fenster in die Abgründe der US-Gesellschaft. Unser Reporter Leonhard Landes ist im November 2018 kurz vor den Kongresswahlen mit einem Greyhound die Ostküste hinabgefahren. Es wurde ein siebenstündige Ritt, der wenig mit dem Amerika der Banker, Hollywood-Stars und Tech-Milliardäre zu tun hatte:

6. Wir haben Flüchtlingslager auf Lesbos besucht, um das Scheitern der EU-Flüchtlingspolitik zu beschreiben Moria heißt der Ort auf Lesbos, an dem das Scheitern, die Inhumanität der europäischen Flüchtlingspolitik so deutlich wird wie nirgends sonst auf dem Kontinent. Tausende Geflüchtete werden in dem Lager auf der griechischen Insel hinter Stacheldrahtzaun eingepfercht. Unser Reporter Josh Groeneveld hat sich Anfang 2018 in das streng bewachte Lager geschlichen, um über das Leid der Menschen zu berichten. Außerdem sprach er auf Lesbos mit Flüchtlingshelfern, die irgendwo zwischen Verzweiflung und Trotz versuchen, den Menschen zu helfen, die noch immeraus der Türkei über das Meer auf die griechische Insel fliehen.

7. Wir waren kurz vor Erdogans historischem Referendum in der Türkei, um Menschen zu besuchen, die für die Freiheit in ihrem Land kämpfen Erdogan kämpft um seine Macht – und er will noch viel mehr von ihr. Im April 2017 ist unser Reporter Lennart Pfahler in der Türkei, um das Referendum zu begleiten, in dem Erdogan die Gewaltenteilung in der Türkei aufheben und sich zu einem beinahe unumschränkten Herrscher machen will. Unser Reporter trifft auf Menschen, die das nicht hinnehmen wollen – und für eine freiere und demokratischere Türkei kämpfen. Wie der 25-jährige Journalist Engin Onder, der sich mit einer eigenen, erfolgreichen Nachrichtenseite gegen die Gleichschaltung der Medien stemmt:

8. Wir haben den Jemen besucht, um zu zeigen, wie Saudi-Arabien seinen Einfluss in der Bürgerkriegsregion stärken will “Ein Konvoi aus vier weißen Geländewagen biegt in den staubigen Hof einer Schule, davor ein schwarzer Pickup-Truck, drei Männer auf der Ladefläche. Einer von ihnen ist mit einer dunklen Sturmhaube maskiert, zwei haben ein Tuch in Tarnmuster um Mund und Nase gewickelt. In ihren Händen halten sie AK47-Sturmgewehre.” Die Männer mit dem schwarzen Pickup-Truck sind nicht gekommen, um zu kämpfen, sondern um Schulbücher zu verteilen. So beginnt der Bericht von HuffPost-Reporter Lennart Pfahler über die Region Mahra im Ostjemen, von wo aus Saudi Arabien das bürgerkriegsversehrte Land wieder aufbauen will – mit Folgen für das Machtgefüge im gesamten Nahen Osten.

9. Wir sind von den Alpen bis ans Wattenmeer gefahren, um zu sehen, welche Auswirkungen der Klimawandel bereits jetzt auf Deutschland hat Der Klimawandel bedroht die Existenz von Mensch, Tier und Umwelt. Doch was bedeutet das eigentlich konkret? Um das zu verstehen, sind wir eine Woche lang durch Deutschland gereist und haben Menschen getroffen, die tagtäglich erleben, wie sehr sich die Umwelt bereits durch die globale Erwärmung auch bei uns gewandelt hat. Wir waren an der Nordsee-Küste…

… in den Bergen im Allgäu…

… in einem Waldgebiet in Bayern…

… und in Hamburg.

10. Wir haben zehn Vorbild-Bürgermeister besucht, die in ihren Gemeinden Lösungen für die größten Probleme Deutschlands entwickeln Probleme – davon ist oft genug in der Politik und in den Medien die Rede. Doch während in Berlin noch Konflikte ausgetragen werden, versuchen engagierte Menschen in den Städten, Dörfern und Landkreisen längst, die Probleme Deutschlands zu lösen. Im Frühjahr 2018 haben wir über 9 Städte und Gemeinden berichtet, in denen Menschen die drängendsten Probleme Deutschlands gelöst haben. Wir waren in Nordfriesland, wo in einem kleinen Dorf das Internet schneller ist als in mancher Großstadt. Oder in Wittenberg in Sachsen-Anhalt, wo die vielleicht kleinsten bewohnten Häuser der Welt stehen. Die Texte findet ihr hier auf dieser interaktiven Karte:

HuffPost Deutschlandkarte Auf den jeweiligen Ort klicken, um zum dazugehörigen Artikel zu gelangen.

11. Wir sind an die Grenze zwischen der Ukraine und Russland gereist, um über Europas vergessenen Krieg zu berichten Von Kiew bis in den Krieg sind es zehn Stunden. Dazwischen liegen ein halbes Dutzend Checkpoints und lange Straßen, die stetig schmaler und deren Schlaglöcher immer tiefer werden. Marco Fieber hat die Checkpoints passiert und berichtet über das Kriegsgebiet am Rande Europas und darüber, wie aus Freunden Feinde wurden:

12. Wir sind nach Deggendorf gefahren, um über den Erfolg der AfD zu berichten – und endeten in einem Biergarten mit Reichsbürgern Eigentlich wollten wir dem Erfolg der AfD in Bayern auf den Grund gehen und sind dafür nach Deggendorf, eine ihrer Hochburgen im Freistaat, gereist. Aus einer zufälligen Begegnung in einem Biergarten nahe des Bahnhofs wurde dann aber ein Text über Reichsbürger und ihr krudes Weltbild. 13. Wir haben uns als Gast in eine Talksendung des russischen Staatsfernsehens in Moskau gesetzt Unser Russlandexperte und prominenter Putin-Kritiker Boris Reitschuster bekam eines Tages überraschend einen Anruf aus Moskau: die Einladung in eine bekannte russische Talkshow. Reitschuster nahm an und machte sich auf die Reise. Und steckte bald mitten in einem Polit-Thriller mit offenem Ausgang:

14. Wir haben im Bundestagswahlkampf eine Woche lang AfD-Veranstaltungen in ganz Deutschland besucht – und den Grund für den Erfolg der Partei gefunden 2017 war das Jahr, in dem erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg eine in Teilen rechtsradikale Partei in den Bundestag einzog. Ein historischer Bruch. Doch wie kam es dazu? Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, haben wir uns in ganz Deutschland auf Spurensuche begeben: Wir haben radikalen und gemäßigten AfD-Politikern auf ihren Veranstaltungen zugehört. Wir haben mit ihnen und ihren Anhängern gesprochen. Und wir haben mit ihnen im Internet diskutiert. Das haben wir erlebt: