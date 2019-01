Vom Einkaufserlebnis zum Datenerlebnis

Daten gelten als das Öl des 21. Jahrhunderts. In mehr und mehr Geschäftsmodellen spielen Daten eine zentrale Rolle und die so genannten digitalen Player leben geradezu von Daten, vor allem von solchen über die Kunden: wie alt, wie groß, wie schwer, Schuhgröße, Familienstand, Wohnort, Essgewohnheiten, Musikgeschmack, was haben sie gestern gemacht oder gekauft, was vorgestern und was am Dienstag vor zwei Wochen. Alles könnte relevant sein, alles könnte Rückschlüsse erlauben auf das, worauf es dabei einzig ankommt: Was könnte man dem Kunden mit einiger Aussicht auf Erfolg zum Kauf anbieten. Anders formuliert: Mit personalisierten Services können Anbieter die "Customer Experience" und damit ihre Position im Wettbewerb verbessern. Kein Wunder, dass sie von solchen Daten nicht genug kriegen können.

Der Run auf die Kundendaten hat vielen Unternehmen jedoch den Ruf von "Datenkraken" eingebracht. Und so wie die Digitale Transformation derzeit verstanden wird, sind nahezu alle Unternehmen auf dem Weg zu Datenkraken. Schließlich gelten die großen Digitalen Player ja als Vorbilder, denen man tunlichst nacheifern sollte, will man im Markt bestehen. Also heißt es für alle: Daten sammeln.

Fragt sich nur, ob beziehungsweise wie lange die Kunden dabei mitspielen. Denn wenn nicht alle Anzeichen trügen, ist aus der anfänglichen Unbekümmertheit, mit der man Unternehmen Daten überlassen hat, eine gewisse Skepsis geworden, die sich anschickt zum Unwillen zu werden. Das Versprechen, dass mehr Daten automatisch besseren Service bedeuten – beispielsweise durch die berühmten "maßgeschneiderten Angebote" – nehmen die Kunden den Unternehmen nämlich nur noch sehr bedingt ab.

Diese Problematik schreit natürlich nach Zahlen: Wie die Kunden das Erfassen von persönlichen Daten im Rahmen von personalisierten Services sehen, wurde deshalb in einer von Pegasystems in Auftrag gegebenen Studie überprüft. Mehr als 2000 Erwachsene wurden dafür im Oktober 2018 in Deutschland befragt.

Als wichtigstes Element von Kunden-Services sehen die Befragten die schnelle Reaktion auf Anfragen (27%), gefolgt von der Möglichkeit mit direkten Ansprechpartnern in Vertrieb oder Service sprechen zu können (21%). Deutlich weniger Wert legen die Kunden offenbar auf eine ständige Beziehung zu Ansprechpartnern – das ist nur für 10% der Befragten wichtig; auf einen 24/7-Support legen sogar nur 6% der Befragten Wert. Auf das Angebot von Produkten oder Services entsprechend der Kundenhistorie sogar nur 5%.

Insgesamt sind das überaus bescheidene Werte: direkte Ansprechpartner, Rund-um-die-Uhr-Support, personalisierte Angebote aufgrund der Kundenhistorie – das sind doch die Service-Versprechen der Unternehmen, wenn es ums Datensammeln geht. Und die Kunden? Zucken weitgehend desinteressiert mit den Schultern.

Dabei sind sie gar nicht grundsätzlich abgeneigt, den Unternehmen auch persönliche Daten mittzuteilen, wenn diese dafür mehr personalisierten Service bieten. Es kommt allerdings sehr darauf an, um welche Informationen es sich dabei handelt. Die E-Mail-Adresse würden 57% der Befragten teilen, den eignen Namen aber nur noch 41%, das Geburtsdatum 36%, die Anschrift 35%. Wenig überraschen kann vor diesem Hintergrund, dass biometrische Daten wie der Fingerabdruck nur von 4% und die DNA-Probe nur von 2% genannt werden. Selbst die bisherige Such-Historie im Web möchten nur 3% der Befragten den Unternehmen mitteilen.

Grundsätzlich nicht abgeneigt, ja, aber abgesehen von der E-Mail-Adres­se, die im Web gewissermaßen das Kleingeld der Kundendaten darstellt, liegt die Bereitschaft, Daten herzugeben in jedem Fall mehr oder weniger deutlich unter der Hälfte. Freigiebig mit ihren Daten sind die Kunden also nicht gerade, jedenfalls nicht freiwillig, denn oft lassen ihnen die Unternehmen keine andere Möglichkeit. Und so beginnt dann auch manches Kundenerlebnis mit einem durchaus negativen Datenerlebnis. Das kann man ignorieren und weiter Daten sammeln, wo immer es technisch möglich ist. Wobei es vielen Sammlern herzlich egal zu sein scheint, wie die Kunden das sehen – Kundenorientierung hin oder her. Diese nonchalante Haltung kann freilich auch "nach hinten losgehen". Die Skepsis der Kunden ist ja schon da, und wenn sich der Unwillen verfestigt und auf ein alternatives Geschäftsmodell trifft, dann könnte es für die rigorosen Datensammler und ihr Modell der Optimierung der Customer Experience schnell eng werden.