Verschleppt im Iran: Wie eine Familie an der Willkür des Mullah-Regimes zerbricht

Bald verschlang ihr Bemühen, Wang zu befreien, Qus gesamtes Leben. Sie kündigte ihren Job als Anwältin in New York und begann für eine Pharmafirma in New Jersey zu arbeiten – damit sie näher bei Shaofan sein konnte.

Anfangs verheimlichte Qu die Gefangenschaft ihres Mannes. Sie hoffte, sie könnte in seinem Fall eine stille Lösung herbeiführen. Qu bat die chinesische Regierung, für Wang einzustehen. Doch die Iraner wollten nur einen Deal mit den USA eingehen. Die Vereinigten Staaten hatten vor Kurzem Anklagen gegen sieben iranische Staatsbürger fallen gelassen, um vier US-Bürger aus dem Land freizukaufen.