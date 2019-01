"Verrückter weißer Bauer": Wie ein Australier Armut und Hunger in Afrika bekämpft

Die Luft flimmert. Es ist so heiß, dass die Sonne auf der Haut brennt, Sand soweit das Auge reicht. Tony Rinaudo steigt aus seinem Wagen. Er muss Luft aus den Reifen lassen, damit sie auf der holprigen Sandpiste nicht platzen. Und dann sieht er sie. Sie ragen überall aus dem Boden: kleine, grüne Büschel.

Seit Monaten fährt der Australier jede Woche diese Sandpiste in der Sahelzone im Niger entlang. Doch nie hat er wahrgenommen, dass die Lösung für alles, was er sucht, schon die ganzen Zeit so offensichtlich vor ihm lag, berichtet der heute 61-jährige Rinaudo der HuffPost von dem Tag vor über drei Jahrzehnten, der sein Leben verändern sollte.

Rinaudo stammt aus dem Norden des australischen Bundesstaats Victoria. Er studierte Landwirtschaft an der Universität von New England in Armidale, arbeitete dann als Entwicklungshelfer für eine NGO und landete so Anfang der 1980er Jahre im Niger.

Wie schon viele vor ihnen, begannen auch Rinaudo und seine Kollegen Bäume zu pflanzen, in einem Land, in dem die Menschen jahrzehntelang jeden Strauch abgeschnitten hatten, um Platz für den Hirse- und Sorghum-Anbau zu haben.

Doch Bäume bieten Schutz vor Hitze und Wind, machen Böden nährstoffreicher und feuchter, verhindern Erosion, liefern Brennholz – und sie binden CO2.

“Wir dachten, das sei die Lösung, um das Land wieder fruchtbarer zu machen und Hunger und Armut zu bekämpfen. Aber es war ein Desaster. Es war teuer, es war schwierig und die Farmer waren nicht interessiert”, sagt Rinaudo nun über die anfänglichen Versuche.

Er und seine Kollegen seien sehr frustriert und kurz davor gewesen, aufzugeben, ihre Arbeit habe sich nach Zeitverschwendung angefühlt.

Und dann kam der Tag auf der staubigen Straße in der Sahelzone. Er sollte dazu führen, dass Rinaudo Tausenden Menschen in Afrika zu einem besseren Leben verhelfen konnte. Und das mit Bäumen.

“Das öffnete mir die Augen”

Der Bundesstaat Victoria, aus dem Rinaudo stammt, ist eine landwirtschaftlich geprägte Region. Rinaudo verstand schon als Kind nie, weshalb die Farmer alle Bäume von ihren Feldern gefällt hatten, erzählt er. Bäume faszinierten ihn schon immer.

“Als ich noch jung war und über Nachrichten mitbekam, dass viele Kinder in Afrika Hunger leiden, wurde ich wütend”, sagt der 61-Jährige der HuffPost. “Aber als ich klein war, wusste ich natürlich nicht, was ich dagegen tun sollte.”

Nun in den 1980er Jahren bekam er die Chance dazu.

An dem Tag, an dem Rinaudos Blick in der trockenen Hitze Nigers auf die kleinen grünen Büschel fiel, fing er an, mit seinen Händen in den heißen Sand zu buddeln.

“Als ich tiefer grub, erkannte ich, dass unter diesen Büscheln ein riesiges Wurzelwerk, ein unterirdischer Wald lag. Das öffnete mir die Augen”, sagt der Agrarwissenschaftler.

Niemand musste den Bauern Bäume bringen, die sie neu Pflanzen müssen, die nicht mit der Trockenheit zurecht kommen oder von Ziegen gefressen werden, bevor sie richtig Wurzeln schlagen können. Die Bäume sind längst da. Die Bauern können die vorhandenen Baumreste selbst renaturieren und wiederaufforsten – Farmer managed natural regeneration (FMNR) nennt Rinaudo seine Methode.

Die Bauern wollten jeden Zentimeter ihres Landes nutzen, um Getreide anzubauen

“Mir wurde klar, dass das Einzige was sich ändern muss, die Einstellung der Menschen ist. Sie müssen verstehen, warum Bäume wichtig sind”, betont er.

Bäume sind wichtig in einem Land, in dem es so trocken und heiß ist wie im Niger. Ohne Bäume gibt es für das Getreide auf den Feldern keinen Schutz vor Sturm, vor Hitze und die Böden sind weniger nährstoffreich.