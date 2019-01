Verfassungsschutz nimmt laut Medienbericht AfD bundesweit ins Visier

► Die AfD gerät laut dem “Tagesspiegel” stärker ins Visier des Verfassungsschutzes.

► Nach Informationen der Zeitung stuft das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) die Gesamtpartei in einem rund 450 Seiten umfassenden Gutachten als “Prüffall” ein.

► Die Maßnahmen einer Beobachtung, wie das Anwerben von V-Leuten oder das Speichern von personenbezogenen Daten, gibt es bei einem Prüffall nicht. Ein solcher gilt als Vorstufe der Beobachtung, gewissermaßen als “Gelbe Karte”.

Der Thüringer Verfassungsschutz hatte bereits im September 2018 den Landesverband der AfD zum Prüffall erklärt.

Zum Hintergrund:

► BfV-Präsident Thomas Haldenwang will die Ergebnisse der Analyse noch heute in Berlin verkünden. Die Behörde wird nun anhand öffentlicher Äußerungen von AfD-Mitgliedern und offen zutage tretender Verbindungen zu den rechtsextremen Identitären untersuchen, in welchem Ausmaß rechtsextremistische Bestrebungen in der Partei festzustellen sind.

► Das Bundesamt für Verfassungsschutz stuft zudem in seinem Gutachten die AfD-Nachwuchsorganisation “Junge Alternative (JA)” und die Vereinigung “Der Flügel” als Verdachtsfall ein. Das ist eine höhere Stufe als der Prüffall.

► Wird eine Organisation zum Verdachtsfall erklärt, so ist dies – wenn auch nur sehr eingeschränkt – möglich. Beispielsweise ist dann eine Observation gestattet, ebenso das Einholen bestimmter Informationen von Behörden. Sogenannte V-Leute und die Überwachung von Telekommunikation kommen aber auch hier nicht zum Einsatz.