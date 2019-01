Mann über seine vermeintlichen Söhne: “Mir wurde alles weggenommen”

Für den Betrug an ihrem Mann musste die Ex-Frau nun umgerechnet 279.000 Euro Strafe an den 55-Jährigen zahlen. Das dürfte nur ein geringer Trost für den Millionär sein, der seine Kinder verloren hat.

Denn: Die Beziehung zu seinen drei Söhnen habe durch den Rechtsstreit so enorm gelitten, dass zwei der drei bereits den Kontakt zu ihm abgebrochen hätten, wie Mason der “Sun” erzählte.

Er sagte: “Sie wissen nicht, was real ist und was nicht – es ist, als würde ich in einer Matrix leben.” Er fügte hinzu: “Ich sehe immer noch, was die Jungs auf Facebook machen. Mir wurde alles weggenommen.”

Die Diagnose im Jahr 2016 sei ein Schock für den vermeintlichen Familienvater gewesen: “Alles, was du weißt und alles, was du für solide und wahr hältst, ist nicht echt und hat nie existiert (...).”