USA steigen aus Abrüstungsvertrag mit Russland aus

► Die US-Regierung steigt aus dem INF-Vertrag mit Russland zum Verzicht auf atomare Mittelstreckenwaffen aus. Das gab das Weiße Haus am Freitag in Washington bekannt und betonte, dies werde in sechs Monaten in Kraft treten.

► Die USA werfen Russland vor, mit neuen Raketen gegen den sogenannten INF-Vertrag von 1987 zu verstoßen. Der Vertrag verbietet landgestützte Raketen und Marschflugkörper mit einer Reichweite zwischen 500 und 5500 Kilometern, die Atomsprengköpfe tragen können.

► Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) betonte am Freitag, sie wolle die verbleibenden sechs Monate für neue Gespräche mit Russland nutzen.