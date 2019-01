US-Insider: "Trump hat völlig vor Erdogan kapituliert"

Die USA ziehen ihre Truppen aus Syrien ab – nicht, wie von US-Präsident Donald Trump zunächst geplant, innerhalb von 30 Tagen, sondern in einem Zeitraum von 120 Tagen.

► Dem Sender CNN verrieten Pentagon-Insider nun: Ein früherer Abzug hätte ein signifikantes Risiko für die US-Truppen bedeutet. Logistisch sei ein schnelleres Ende des Einsatzes schlicht nicht möglich.

► Eine anonyme Quelle innerhalb des US-Verteidigungsministeriums sagte dem Sender, die 120-Tage-Frist sei ein Versuch des Militärs, den Präsidenten zufriedenzustellen, “ohne, alle umzubringen”. “Sie sollten sich eigentlich mehr Zeit lassen, wenn Sie mich fragen.”

► Eine andere gut informierte Quelle kritisierte Trumps impulsive Entscheidung des Truppenabzugs scharf. Dieser habe diese spontan bei einem Telefonat mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan kundgegeben. Dem Drängen seiner Berater, seine Entscheidung zu revidieren, habe er nicht nachgegeben.

► Weiter sagte der Beamte: “Das ist eine totale Kapitulation vor Erdogan. Wir lassen genau die Kämpfer im Stich, die den IS bekämpfen und die US-Soldaten beschützen.”

Trump hatte am 19. Dezember den Rückzug der 2000 US-Soldaten aus Syrien bekanntgegeben, was heftige Kritik auslöste. Trump erklärte zuletzt, man wolle die verbündeten Kurden schützen. Der Abzug an sich stehe aber fest.

Der US-Präsident dazu: “Wir gehen raus aus Syrien. Wir wollen Syrien nicht.”

► Nach der Drohung der Türkei mit einer neuen Offensive in Nordsyrien sind kurdische Truppen syrischen Regierungsangaben zufolge aus der Stadt Manbidsch abgezogen. Rund 400 Kämpfer seien am Mittwoch in die Region östlich des Flusses Euphrat verlegt worden, teilte das Verteidigungsministerium in Damaskus mit.