Unwetter: Sturm sorgt für Chaos – in 27 Landkreisen herrscht Warnstufe Rot

Für den heutigen Dienstag gibt es amtliche Unwetterwarnungen vor starkem Schneefall.

Im Video oben seht ihr, welche Teile Deutschlands besonders betroffen sind und wie sich der Sturm in den nächsten Stunden entwickelt.

Seit Dienstag fegt der Wintersturm Benjamin über ganz Deutschland. Der Sturm hat sich über der Nordsee mit Wasser vollgesaugt und ist bis an die Alpen vorgestoßen. In den Bergen kommt es zu Schnee, im Norden zu starken Sturmböen, Regen und Gewitter. An der Nordseeküste droht eine schwere Sturmflut.

Im Süden entwickelt sich der Regen immer mehr zu Schneefall. Ab 600 Meter schneit es, ab 800 Meter kommt es schon zu gefährlichen Schneeverwehungen durch den Sturm.

Über den Bergen drohen Orkanböen und im Flachland kommt es zu Winden mit einer Stärke von 75 Kilometer pro Stunde.

Mehr zum Thema: Blizzard im Ansturm – Schnee und Wind sorgen für Chaos

Unwetter-Warnstufe Rot in Teilen Deutschlands

Der Deutsche Wetterdienst warnt im Erzgebirge und im äußersten Süden vor starkem Schneefall und Schneeverwehungen. Hier gilt die Alarmstufe Rot von Dienstag, den 8. Januar, 16:00 Uhr, bis einschließlich Freitagmorgen, den 11. Januar, 06:00 Uhr. In den bayerischen Alpen herrscht zudem erhöhte Lawinengefahr.

Für den heutigen Nachmittag und Abend herrschen in vielen Teilen Deutschlands amtliche Unwetterwarnungen.

Mehr zum Thema:Ein rätselhaftes Wetter-Phänomen bringt uns im Januar den Extremwinter