In der Nacht zu Montag fällt die Schneefallgrenze wieder auf 500 Meter, wodurch der Regen dann wieder in Schnee übergeht. Es kommt zu sehr starkem Schneefall, der auf den Straßen gefährliche Glätte auslöst. Die Tiefstwerte in der Nacht liegen bei 3 bis 1 Grad, in den Alpen gibt es auch Frost.

Schneerekorde in den Alpen

Wer nicht unbedingt in den Alpen bleiben muss, der sollte bis Sonntagabend weg sein, einerseits, um sich selbst nicht zu gefährden und zum anderen, um die Helfer nicht zu behindern.

Am Montag gibt es immer wieder Schauer und Schneeregenschauer bei böigen Winden aus nördlichen Richtungen und Höchstwerten zwischen 2 und 5 Grad. Im Süden kann es auch glatt sein, denn über 500 Meter ist wieder Schnee gefallen in der Nacht.

In den Alpen schneit es aber den ganzen Tag weiter. Verbreitet fällt 1 Meter Neuschnee und in Staulagen sind sogar bis zu 1,5 Meter Neuschnee möglich. Das könnte ein absoluter Schneerekord für Januar werden. Der Schwerpunkt des Schneefalls liegt im Allgäu und im österreichischem Vorarlberg.

