Unterwegs mobil arbeiten? Aber sicher!

Die Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren, verändert sich ständig. Im digitalen Zeitalter ist die Übertragung von Informationen in Echtzeit gang und gäbe und notwendig zugleich. Die Übertragung in Echtzeit bietet zahlreiche Möglichkeiten für etablierte und angehende Unternehmen, wenn es darum geht, wie wir mit- und füreinander Arbeiten. Durch die Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien werden Arbeitsprozesse digitalisiert und die Arbeit damit mehr und mehr orts- und zeitunabhängig. In Unternehmen, die sich zunehmend global aufstellen, bedeutet das konkret, dass Mitarbeiter immer häufiger auf mobile Geräte zurückgreifen. Die meisten von uns kennen es aus eigener Erfahrung: In einer Zeit, in der die Terminkalender mit Meetings und Reisen gefüllt sind, sind mobile Geräte längst unerlässlich geworden für die Arbeit mit Kunden, Partnern oder Lieferanten aber auch für die interne Kommunikation. Im schnelllebigen Arbeitsalltag nutzen Mitarbeiter dabei in erster Linie Smartphones oder Tablet-PCs, über die sie zu jeder Zeit und von überall auf Unternehmensdaten zugreifen können. Man spricht deshalb auch von „mobilem Arbeiten“.

Was genau bedeutet aber „mobiles Arbeiten“ und warum ist es für Unternehmen sinnvoll, mobile Arbeitsmodelle langfristig zu fördern?

Ganz einfach: Digitale und damit auch mobile Kapazitäten auszubauen lohnt sich für Unternehmen gleich aus mehreren Gründen. Dazu zählen verbesserte Produktivität, gesteigerte Effizienz und höhere Zufriedenheit. Wie aktuelle Studien zeigen, steigern digitale, mobile Arbeitsplätze die Produktivität von Mitarbeitern. Nutzer digitaler Arbeitsplätze berichten demnach ganze neunmal häufiger von einer Steigerung ihrer persönlichen Produktivität. Die Beobachtung geht sicherlich auch damit einher, dass Flexibilität am Arbeitsplatz, etwa durch Home-Office oder mobile Arbeitsmöglichkeiten, für viele Arbeitnehmer für eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, sowie für mehr zeitliche Autonomie steht. Das gilt insbesondere für eine Generation, für die Informationen und Gesprächspartner oftmals nur einen Klick entfernt sind. Gleichzeitig bieten digitale Arbeitsmodelle Raum für Umsatzsteigerungen. Laut einer Studie von Forbes Insights versprechen sich beispielsweise insgesamt 89 Prozent der CIOs in Europa vom digitalen Arbeitsumfeld mehr Umsatz für ihr Unternehmen. Sie erwarten im Durchschnitt ein Plus von fünf Prozent innerhalb von drei Jahren.

Global mobil oder auch „Ab in die Cloud!“

Während motivierte Mitarbeiter, gesteigerte Produktivität, eine ausgeglichenere Work-Life-Balance und, damit verbunden, höhere Umsätze zu den Vorteilen von mobilem Arbeiten zählen, haben Unternehmen oftmals Bedenken, wenn es um die Sicherheit von Daten sowie die Zuverlässigkeit und ständige Verfügbarkeit der internen IT, interner Programme und Daten geht. Gerade deshalb stehen IT-Verantwortliche in Unternehmen vor der Herausforderung, mobile Geräte sicher und zuverlässig an das eigene Unternehmensnetzwerk anzubinden. Entscheidend dafür ist der Zugang zu digitalen Infrastrukturen. Um diesen Zugang aufzubauen, setzen viele Unternehmen auf die Leistungen und die Expertise externer Anbieter.

Die Verlagerung eigener Daten in die Cloud bietet dabei die ideale Lösung für mobiles Arbeiten. Im besten Fall geschieht diese Verlagerung über Dienstleister wie etwa Rechenzentren, über welche Unternehmen sowohl Zugriff auf Cloud-Anbieter, als auch auf physische Verbindungsmöglichkeiten mit relevanten Partnern erhalten. Über die Cloud und aufgrund geringer Latenzzeiten sind Unternehmensdaten überall und schnell verfügbar. Gleichzeitig verhindern Back-Ups, dass unternehmenskritische Daten ausfallen oder gar verloren gehen. Die Cloud ermöglicht sozusagen ein leistungsfähiges, sicheres, internationales und auf multiple Geräte ausgelegtes „Office“. Unternehmen können so Dateien auf verschiedenen Geräten synchronisieren und teilen. Mitarbeiter erhalten dadurch Zugriff auf die jeweils neueste Version der Unternehmensdaten, auf dem Gerät und an einem Ort ihrer Wahl und können so schnell und flexibel Entscheidungen treffen, die den Bedürfnissen ihrer Kunden und des Unternehmens gerecht werden.

Wie Unternehmen den Umstieg erfolgreich meistern

Insbesondere kleine Unternehmen und Start-Ups haben beim Übergang in die Cloud einen Vorteil, da sie neue Technologien oftmals schneller adaptieren als große Unternehmen. Gleichzeitig verfolgen sie moderne Strategien, die mobile und flexible Arbeitsmodelle von Beginn an miteinbeziehen. Anders ist es bei großen Konzernen und etablierten mittelständischen Unternehmen. Sie können bereits auf langjährige, solide und funktionierende Abläufe zurückblicken. Investitionen in eine Digitalisierung und damit Umstrukturierung bestehender IT-Systeme bergen aus Sicht Einiger deshalb auch ein gewisses Risiko.

Und doch: die Digitalisierung bietet Möglichkeiten für jede Unternehmensgröße. Den eigenen Wettbewerbsvorteil auszubauen – sei es ihn Bezug auf Kunden mithilfe von Big Data Analytics oder das eigene Personal durch das Angebot von mobilen und flexibleren Arbeitsmöglichkeiten – bleibt ein auf lange Sicht ein wichtiges Ziel für Unternehmen jeder Art. Die Grundlage für diesen Ausbau bietet die Nutzung digitaler Infrastrukturen. Entscheidend ist deshalb, dass Unternehmen diese einmalige Chance nicht aus den Augen verlieren und frühzeitig in die richtigen IT-Infrastrukturen investieren.