Unterwegs mit dem Bergwaldprojekt

Dann die große Neuigkeit des Tages: Christoph und Peter vom Bergwaldprojekt verkünden, dass wir an diesem Tag keine Bäume pflanzen können. Es ist einfach zu trocken. Der Regen am Vortag war im wahrsten Sinne des Wortes nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Stattdessen machen wir uns auf, um auf einer 0,7 Hektar großen Fläche oberhalb von Röttingen Stiel- und Traubeneicheln auszusäen. Auf dem lichten Waldstück stehen aktuell vor allem Kiefern, einige Walnussbäume und wenige Elsbeeren. Mit schweren Wiedehopfhauen legen wir auf Markierungen, die Christoph und Peter ziehen, den Waldboden vom darüber liegenden Mulch frei. An vielen Stellen staubt dabei der Boden auf. Mir wird klar, dass das für Anfang Dezember nicht normal ist. Auf dem Waldboden werden dann die Eicheln großzügig ausgebracht und mit dem Mulch wieder abgedeckt. Dabei sollen sie nur nicht mehr zu sehen sein – bei zu viel Mulch würden sie ersticken.

Als ich auf dem Parkplatz in Röttingen eintreffe, bin ich eine der ersten. Es nieselt leicht, und ich bin dankbar über die Regenhose, die mir meine Freundin geliehen hat. Wetterfeste, warme Kleidung und robustes Schuhwerk sind für die Arbeit, die vor mir liegt, unabdingbar. Nach und nach trudeln die rund 60 freiwilligen Teilnehmer und einige Mitarbeiter des Bergwaldprojekts ein. Ich staune über die Autonummern: Frankfurt, Nürnberg und sogar aus dem knapp 300 Kilometer entfernten München haben sich Menschen in aller Herrgottsfrühe aufgemacht. Es ist ein bunter Haufen aus Jung und Alt inklusive der Labradoodle-Hündin Elsa.

Frau Silber, Sie haben sich am 1. Dezember auf den Weg nach Röttingen im südlichen Landkreis gemacht, um als Freiwillige beim Bergwaldprojekt e.V. dabei zu sein und einen Tag lang Bäume zu pflanzen. Was war Ihre Motivation?

Sechs der Freiwilligen ziehen derweil einen Zaun um das Areal, der in erster Linie dazu dient, die Wildschweine von ihrer Lieblingsmahlzeit, den Eicheln, abzuhalten. Wenn einige der Eicheln dann aufgegangen sind, soll die Umzäunung den Verbiss durch Wild verhindern.

Manfred Rüb, der zuständige Revierförster, mit dem das Bergwaldprojekt für unseren heutigen Einsatz eng zusammenarbeitet, erklärt uns, dass dieses Waldstück wie auch die umliegenden bereits ab 1900 landwirtschaftlich genutzt wurden, beispielsweise als Weideflächen. Später wurde dann wieder aufgeforstet und dafür die jetzt dort ansässigen Kiefern gepflanzt. Heute weiß man, dass Monokulturen aus ökologischer Sicht nicht optimal sind und Mischwälder vor allem im fortschreitenden Klimawandel widerstandsfähiger sind. Deshalb säen wir heute Eicheln, denn Eichen eignen sich einerseits sehr gut für den etwas kargen Muschelkalkboden in Unterfranken und kommen andererseits sehr gut mit Trockenheit zurecht. Ich schicke deshalb allen Eicheln, die ich an diesem Tag säe und abdecke, die besten Wünsche hinterher und hoffe, dass einige zu starken und kräftigen Bäumen werden. Davon werden sich jedoch nur die Kinder in unserer heutigen Gruppe überzeugen können.

Wer war an diesem Tag alles neben den Organisatoren dabei?

Seite an Seite arbeiten an diesem Tag Menschen, die sich bereits von anderen Einsätzen kennen oder sich vollkommen unbekannt sind. Von Beginn an herrscht eine sehr positive Stimmung – die sinnvolle Arbeit und das gemeinsame Engagement schweißen auch ohne Worte zusammen. Die großartige Arbeit, die das Bergwaldprojekt unermüdlich leistet, zeigt sich nicht nur darin, jedes Jahr über 2.000 Freiwillige zu mobilisieren, sondern auch in der organisatorischen Arbeit: Am Mittag macht sich der gesamte Tross zu einer nahe gelegenen Forsthütte auf, wo Krautfleckerln, Gemüsesuppe und warme Getränke für alle Teilnehmer warten. Gekocht hat eine Mitarbeiterin des Bergwaldprojekts aus der Verwaltung. Nach der anstrengenden Arbeit mit der Hacke esse ich glücklich meine Krautfleckerln, und selbst das einzige Plumpsklo, das mitten im Wald zur Verfügung steht, schockt mich nicht wirklich. Wer mit dem Bergwaldprojekt unterwegs ist, sollte sich auf dreckige Hände und einigermaßen anstrengende Arbeit gefasst machen und darüber hinaus einfache Verhältnisse nicht scheuen. Aber das gehört eben dazu!

Und nach dem Mittagessen…?

Danach ist die Saat der Eicheln auf dem Rest des Waldstücks recht schnell beendet und auch der Zaunbau nähert sich seinem Ende. Eine noch geplante, kleinere Fläche kann an diesem Tag allerdings aufgrund der früh einbrechenden Dunkelheit nicht mehr bearbeitet werden. Zum Abschluss stehen wir in einer großen Runde und klopfen uns gegenseitig – einmal nach rechts, einmal nach links – auf die Schulter. Wir haben einiges geschafft. Dennoch war es eher ein „Einsatz light“, da das Pflanzen von Bäumen vor allem durch das Graben von Löchern dann doch kraftraubender ist.

Was ist Ihnen von diesem Tag besonders in Erinnerung geblieben?

Christoph und Peter beschließen den Tag mit einigen Informationen und Anmerkungen, die nicht nur mir zu denken geben. Es ist nicht sicher, ob die Erderwärmung bei 1,5 Grad gestoppt werden kann. Wenn wir bzw. die nachfolgenden Generationen „Glück haben“, wird sich unser Planet „nur“ um 2 Grad erwärmen. Aktuell haben Freiburg und Würzburg eine Jahres-Durchschnittstemperatur von 10 Grad. Im Vergleich dazu liegt diese in Bordeaux im Südwesten Frankreichs aktuell bei 12 Grad. Wir steuern in unseren bisher gemäßigten Breiten also auf ein mediterranes, heißes Klima zu, das nicht nur auf uns Menschen, sondern auf die Tierwelt und das gesamte Ökosystem direkte Auswirkungen haben wird. Und natürlich auf den Wald. Es sind komplizierte Überlegungen, welche Baumarten heute gepflanzt werden sollten, um in 50 bis 60 Jahren der Trockenheit und der Hitze im Sommer und den trotzdem sehr kalten Temperaturen von bis zu -10 Grad im Winter trotzen zu können. Eine Gewissheit gibt es dafür jedoch nicht.

Was bleibt?

Der Tag in der freien Natur und die zeitweise doch recht anstrengende Arbeit haben körperliche Spuren hinterlassen. Und ich bin einerseits glücklich über den schönen Tag und die sinnvolle Arbeit. Aber ein fader Beigeschmack, warum wir uns heute an dieser Stelle zusammen gefunden haben, bleibt dennoch. Auch dank der Trumps auf dieser Welt und der Tatsache, dass Leugner des Klimawandels in einigen Bevölkerungsgruppen wieder Gehör finden, mache ich mir keine großen Hoffnungen, dass Katowice ein Erfolg wird.

Dennoch heißt es für mich und jeden von uns, nicht den Kopf in den Sand zu stecken und nicht zu denken, dass doch bitte die Anderen erstmal anfangen sollen. Jeder von uns kann täglich etwas tun, um klimafreundlich und nicht auf Kosten der nachfolgenden Generationen zu handeln. Und ich nehme mir ganz fest vor, dass der Tag mit dem Bergwaldprojekt nicht der letzte war.

