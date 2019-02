Unser Elektroschrott landet in Afrika – darum müssen wir etwas dagegen tun

Agbogbloshie ist Endstation für aussortierte Elektrogeräte. Blei, Quecksilber, Cadmium und Arsen vergiften hier Menschen und Umwelt.

Rund 4.000 Menschen arbeiten auf der Müllhalde – und viele mehr sind den Giften ausgesetzt. Nach Angaben der ghanaischen Umweltbehörde sind rund 250.000 der insgesamt rund 2,3 Millionen Bewohner Accras direkt betroffen (Stand 2015).

Ghana ist weltweit einer der größten Importeure von gebrauchten Elektrogeräten. Hunderte Tonnen Elektroaltgeräte kommen jedes Jahr im Hafen von Tema nahe Accra an, vor allem aus Westeuropa.

2008 hat Greenpeace auf dem Schrottplatz Bodenproben entnommen. Die Schadstoffbelastung lag um ein 50-faches über dem als gesundheitlich unbedenklich geltenden Wert.

2013 später ernannte das US-amerikanische Pure Earth Institut Agbogbloshie zu einem der zehn verseuchtesten Orte der Welt.

Wie genau gelangt der Schrott nach Afrika?

Meist per Schiff. Auch wenn es EU-weit eigentlich verboten ist, Elektroschrott in Drittstaaten zu verschiffen. Doch es gibt eine Grauzone. Denn wie erkennt man, ob etwas Schrott oder Second-Hand-Ware ist? Letztere darf nämlich (aus gutem Grund) in andere Länder verschifft und dort verkauft werden. Mehr als 30 Millionen Seecontainer schippern jeden Tag über die Weltmeere. An einem Hafen wie Hamburg werden rund 9 Millionen Container im Jahr be- und entladen.

Für die Hafenmitarbeiter ist es schwierig, jeden Container und die Richtigkeit der angegebenen Ladung zu überprüfen.

Wie groß ist das Geschäft mit illegalem Schrott?

Rund 17 Milliarden Euro werden an der illegalen Verschiffung und Ausschlachtung von Elektroschrott verdient, so steht es in dem UN-Report.