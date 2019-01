Umstrittene Tweets: AfD-Mann Poggenburg wird von eigener Partei in die Mangel genommen

Sascha Schuermann via Getty Images

► AfD-Landtagsabgeordneter in Sachsen-Anhalt, André Poggenburg, könnte sich bald für seine provokanten Aktionen auf Twitter verantworten müssen.

► Wie die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag aus Parteikreisen erfuhr, will sich die Spitze der AfD schon kommende Woche mit den Posts von Poggenburg auseinandersetzten.

► Vorstandsmitglied Kay Gottschalk erklärte, dass Poggenburgs Äußerungen “ein bewusster Versuch, im Hinblick auf den Verfassungsschutz ins Fettnäpfchenzu treten” seien.

Kritik für Poggenburg aus den eigenen Reihen:

André Poggenburg machte in letzter Zeit häufiger mit seinen Twitter-Posts von sich reden. So wählte er vor Kurzem zum Beispiel eine blaue Kornblume als Cover-Bild auf seinem Twitter-Profil.

In Österreich gilt die Blume seit dem 19. Jahrhundert als ein Symbol für deutschnationale Bewegungen, die Nationalsozialistische Partei nutzte sie zwischen 1933 und 1939 als Erkennungszeichen.

Auch die Wortwahl in seinem Silvestergruß war grenzwertig: “Den Mitbürgern unserer Volksgemeinschaft ein gesundes, friedliches und patriotisches 2019!”

So reagiert der AfD-Vorstand:

Kay Gottschalk, AfD-Vorstandsmitglied und Mitglied des Deutschen Bundestages, will sich nun zeitnah mit seinen Kollegen über Poggenburgs Verhalten beraten.

Gottschalk sagte dazu unter anderem:

“Das ist ein verzweifelter Versuch, Aufmerksamkeit in einer persönlich aussichtslosen Situation zu erlangen. Das ändert nichts daran: diese Wortwahl ist inakzeptabel.”

Poggenburg musste im März 2018 als Partei- und Fraktionschef in Sachsen-Anhalt zurücktreten. Seine kontroversen Reden verschärften den internen Druck auf den Politiker.

Sogar andere rechtsnationale Mitglieder der Partei haben ihre Probleme mit Poggenburg, wie der Thüringer Landeschef Björn Höcke. Im August distanzierte sich Poggenburg vom “Höcke-Flügel”.

Die AfD-Spitze will eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz verhindern, weshalb sie seit geraumer Zeit mit verschiedenen Strategien an ihrer Außenwirkung arbeiten will.

