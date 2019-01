Überraschende Umfrage: Grüne kommen bei Ostdeutschen am besten an

ODD ANDERSEN via Getty Images

► Im aktuellen Meinungsbarometer der “Leipziger Volkszeitung” liegen die Grünen bei der Frage, welche Partei den Menschen in Ostdeutschland inhaltlich am nächsten steht, vorn.

► 19 Prozent der Ostdeutschen gaben so an, sie fühlten sich den Grünen am Nächsten. Gefolgt wird die Öko-Partei von CDU, Linke und SPD (16 Prozent) und AfD (14 Prozent).

► Das ist durchaus überraschend: Die Grünen galten lange als urbane Partei wohlhabender Wessis, in Ostdeutschland schöpft die Linke ihr zudem Wähler aus dem linken Spektrum ab.

► Mit 23 Prozent gibt knapp ein Viertel der Befragten an, sich mit keiner Partei identifizieren zu können.