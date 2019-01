“Das weiß ich nicht. Wenn Menschen sich selbst als etwas bezeichnen, dann würden wir das sicher auch mehr tun, aber insgesamt wollen wir es vermeiden, Menschen zu kategorisieren, weil wir ja die Ereignisse beschreiben können.”

Gut, aber eine Menge Menschen, ich auch, waren frustriert, als sie Ihre Entschuldigung sahen. Denn in anderen Fällen, wenn etwa auf Twitter unsere Adressen oder Telefonnummern gepostet werden, dann ist es eine Glückssache, ob Ihre Firma etwas dagegen tut oder nicht.

“Das ist nicht akzeptabel, wenn so was passiert.”

Richtig, und wir bekommen dann Mails vom Twitter-Support, die besagen, dass diese Tweets die Nutzerbedingungen zur Privatsphäre nicht verletzen.

“Das tut es. Aber nochmal, unser System ist gerade in keinem guten Zustand, weil es von Meldungen abhängig ist. Wir machen nichts, bevor nicht etwas gemeldet wird. Und dann handeln wir, aber wir haben eine ganze Reihe an Dingen, die wir abarbeiten müssen. Wir wollen in eine Welt vorrücken, in der wir dank Maschinenlernen proaktiver sind. Doch da wird es Fehler geben. Also, wir fühlen uns schlecht, wenn jemandes Daten gestohlen werden. Wir wollen all das verhindern, aber unsere Mittel sind limitiert.”

Was ich meine ist aber, dass Leute melden und öffentlich machen, dass Ihre privaten Daten gepostet werden, und Twitter sagt dann, das verstößt nicht gegen die Nutzervereinbarungen. Ich glaube, dass bekommen auch Sie öfter mit. Warum reagieren Sie auf Candice Owens Wut über die Bezeichnung “rechtsextrem” so öffentlich, wenn Sie es sonst nicht tun?

“Naja, wir entschuldigen uns auch an anderer Stelle. Aber das war ... Sie müssen bedenken, wissen Sie, wenn jemand auf der Plattform Daten anderer entwendet und wir das verpassen, dann ist das für uns ein großes Versäumnis, und wir müssen das so schnell wie möglich ausbügeln. Aber in Owens Fall haben wir etwas auf der Plattform genommen und unsere Meinung dazu an alle in der Öffentlichkeit geteilt, auf eine Weise, die gegen unsere Nutzervereinbarungen verstößt. Deswegen die Entschuldigung.”

Während Sie daran arbeiten, proaktiver zu werden, gibt es immer noch Vorfälle, die gemeldet werden, ohne dass danach etwas passiert. Wie wollen Sie das Problem lösen?

“Also, bei uns geht gerade eine Menge Arbeit da rein, unsere Prioritäten zu strukturieren. Wir wollen als erstes sicher gehen, dass die körperliche Unversehrtheit unser Nutzer gesichert ist, dass wir die Folgen, die unser Service offline haben kann, verstehen. Das ist eine laufende Arbeit.

Der Großteil unserer momentanen Priorität im Bereich Gesundheit, dass ist unsere Nummer-1-Priorität im Unternehmen, dreht sich darum, proaktiv zu sein. Wie schaffen wir es Opfern oder Beobachtern die Last zu nehmen, überhaupt Meldungen machen zu müssen. Das ist viel zu mechanisch. Das ist viel zu viel Arbeit ... Aber am Ende geht es uns darum, dass die Zahl der Meldungen, die wir bekommen, im Trend sinkt. Und das wird aus zwei Gründen passieren. Erstens, die Menschen sehen weit weniger Misshandlungen oder Attacken oder andere Dinge, die gegen unsere Nutzerbedingungen verstoßen. Oder wir werden proaktiver. Also, wir wollen beides machen. Das ist ein großer Teil unserer Arbeit, und in der Zwischenzeit wollen wir besser priorisieren. Sehr viel mehr Transparenz, klarere Aktionen innerhalb des Produkts.”

Was meinen Sie, wenn sie von klareren Aktionen innerhalb des Produkts sprechen? “Einfach, wissen Sie, die Meldefunktion finden ist noch nicht offensichtlich und intuitiv genug. Das verlangsamt die Dinge eindeutig.” Aber welche Alternative gibt es? “Die Funktion offensichtlicher zu machen? Ich meine, ich werde nicht ... ich weiß nicht, wie es gerade aussieht, aber wir wissen, was damit nicht stimmt. Also, wissen Sie, daran arbeiten wir.” Und was meinen Sie eigentlich genau, wenn Sie über die Gesundheit der Plattform sprechen? “Da geht es mir um das Konzept gesunder Konversation. Das ist, was ich gerade oben an mein Profil gepinnt habe. Wir haben diese Initiative, mit der wir die Gesundheit der Konversation messen wollen. Und dann wollen wir im zweiten Schritt, während wir Lösungen entwickeln, prüfen, ob wir wirklich die richtige Arbeit machen. Denn wir haben bisher wenige Indikatoren dafür ob das, was wir machen, wirklich funktioniert.” Aber wie bewerten Sie denn die Gesundheit einer Konversation? “Naja, das steht in meinem Twitter-Thead, aber ich würde es beschreiben als ... wir können zum Beispiel das toxische Verhalten in einer Konversation messen. Wir könnten das Level der Perspektive messen?”

Richtig, aber wie? Was macht etwas toxisch? “Wir haben Algorithmen, die auf dem Netzwerk, auf dem, was die Menschen woanders machen, basierend, auf einer Reihe Berichten und Blockierungen und Stummschaltungen basierend zeigen, ob eine Unterhaltung für dich wichtig ist oder ob du sie beenden willst. Das führt dann nicht direkt zu Handlungen, aber das kann Durchsetzungsverfahren und so weiter informieren, uns sagen, ob ein Mensch sich den Fall angucken muss. Toxität ist ein Faktor, wir nennen das Empfänglichkeit. Sind die Teilnehmer einer Unterhaltung bereit, sich gegenseitig zu empfangen? Da haben wir wir eine Vielzahl an Perspektiven als Indikator. Wir haben eine gemeinsame Wirklichkeit.” Wie bestimmen sie jemandes Perspektive? “Die Vielzahl der Perspektiven.” Richtig. “Sie müssen ... also, dass ist die Gesamtheit aller Unterhaltungen.” Richtig, aber ich nehme an, die Perspektive kommt von den Leuten, die an der Unterhaltung teilnehmen, oder? “Hm, möglicherweise. Gerade versuchen wir nur zu bestimmen, was die Indikatoren sind. Zum Beispiel die Körpertemperatur – die zeigt, ob du krank bist oder nicht, richtig? Wenn wir das Konzept auf Konversationen anwenden, was sind dann die Indikatoren für eine gesunde Konversation oder für eine toxische? Das wollen wir herausfinden. Wir machen das auch mit Forschern von außerhalb, um die Indikatoren zu finden. Das ist alles in meinem Thread, in allen Details.”

Wenn Twitter in der Vergangenheit Dinge promoted hat, dann gab es da oft Probleme. Als vor Kurzem all diese prominenten Demokraten Bomben nach Hause geschickt bekamen, hat Twitter in den verwandten Suchanfragen dazu den Hashtag #falseflag hinzugefügt. Solche Dinge passieren ... “Das war aber ein verwandter Hashtag, oder nicht?”