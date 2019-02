Türkisch statt Englisch an Grundschulen: NRW-Integrationsrat erzürnt mit Vorschlag

► In Nordrhein-Westfalen gibt es Streit um einen Vorschlag des Integrationsrates: Der Landesvorsitzende des Integrationsrats Tayfun Keltek hatte vorgeschlagen, den Englisch-Unterricht an Grundschulen in dem Bundesland abzuschaffen und durch Türkisch-, Polnisch- oder Russisch-Unterricht zu ersetzen.

► Die nordrhein-westfälische Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) lehnt den Vorschlag strikt ab: “Englisch ist und bleibt die zentrale Fremdsprache, die eine weltweite Kommunikation ermöglicht”, sagte sie am Freitag in Düsseldorf, wie “RP Online” berichtet.

► Auch Josef Kraus, ehemaliger Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, ist dagegen:

“Das halte ich für völlig falsch. Das ist absolut antiintegrativ. Wenn wir wirklich Integration in Deutschland haben wollen, dann heißt die Forderung: Die Kinder müssen Deutsch lernen und nichts anderes. Wir bekommen sonst noch mehr Parallelgesellschaften”, sagte er der “Bild”-Zeitung.

Mehr zum Thema: “Darum spreche ich mit meinen Eltern zu Hause kein Deutsch”, erklärt #MeTwo-Initiator Ali Can

Was ihr über den Grundschul-Vorschlag noch wissen müsst: