Trumps Strafzoll-Drohung: Deutsche Autobauer reagieren besorgt

Im Handelsstreit zwischen den USA und der EU endet eine wichtige Frist.

Bejaht das US-Handelsministerium, dass der Import von EU-Autos die US-Sicherheit gefährdet, könnte Präsident Trump neue Zölle verhängen.

Das träfe vor allem die deutsche Autobranche.

Die Sorge vor US-Sonderzöllen auf europäische Fahrzeuge treibt die deutsche Politik und Industrie um.

Am Sonntag lief eine Frist ab, bis zu der das US-Handelsministerium entscheiden sollte, ob Importe von EU-Autos und -Autoteilen die nationale Sicherheit der USA bedrohen.

Laut einem Bericht des “Handelsblatts” rechnet die Bundesregierung damit, dass die Behörde in der Tat die Einfuhren als Gefahr einstuft. Der Bericht liege dem Weißen Haus bereits vor. Damit könnte US-Präsident Donald Trump binnen 90 Tagen darüber befinden, ob er Sonderzölle erheben will.

Trump: “Ich mag Zölle”

Mit Sonderzöllen will Trump das amerikanische Handelsdefizit im Vergleich mit der EU abbauen, das er als unfair empfindet, und Jobs in den USA schaffen.

Als möglich gilt aber auch, dass der Präsident die Drohung mit Zöllen als Druckmittel in den Verhandlungen einsetzt. So wird laut “Handelsblatt” in Deutschland damit gerechnet, dass die USA Zölle in Höhe von 10 bis 25 Prozent verhängen, zunächst aber Ausnahmen für europäische Autos genehmigen könnten.

► “Ich mag Zölle, aber ich möchte auch, dass sie verhandeln”, hatte der Präsident am Freitag gesagt.

Wann genau die Entscheidung des US-Handelsministeriums öffentlich wird, ist bislang unklar. An diesem Montag ist in den USA ein Feiertag. Das Ministerium wollte sich vorab nicht zu der Entscheidung äußern.

Merkel: “Das erschreckt uns”

Kanzlerin Angela Merkel hatte die Entscheidung schon vorab scharf kritisiert – sie sei für Deutschland erschreckend, sagte Merkel am Samstag bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Sie verstehe nicht, wie die Amerikaner deutsche Autos als Gefahr für die nationale Sicherheit einstufen könnten.

► “Wenn diese Autos, die in South Carolina gebaut werden, plötzlich eine Bedrohung der nationalen Sicherheit der Vereinigten Staaten sind, dann erschreckt uns das”, sagte Merkel auf der Münchner Sicherheitskonferenz.