Trumps falsches Steuergeschenk: Eine Grafik zeigt, wie Steuersenkungen den USA schaden

Die Steuerreform der Regierung von Trump wurde vor knapp einem Jahr vom US-Senat beschlossen. Mit dem “Tax Cuts and Jobs Act”, der größten Steuerreform in Amerika seit 30 Jahren, versprach der US-Präsident den amerikanischen Bürgern nichts weniger als ein Wirtschaftswunder.

Das sagt ein Finanzexperte zur US-Wirtschaft:

► Alan Auerbach, Wirtschaftsprofessor an der University of California in Berkeley, spricht in der “Financial Times” eine Warnung aus: Amerika bewege sich, was die Fiskalpolitik betrifft, auf “sehr instabilen Pfaden”. Es habe eine sehr starke Erhöhung der Ausgaben und eine starke Erhöhung des Defizits aufgrund der Steuersenkungen gegeben, so Auerbach.

► Auch Citigroup reagiert nach einer Analyse der Auswirkungen der Steuerreform auf die US-Wirtschaft verhalten: Unternehmen reagierten zwar zunächst erfreut über die Reform. So gaben sie laut der “FT” “mutige Versprechen ab”: “Insgesamt 194 Milliarden Dollar an Investitionen”, sowie “Lohnerhöhungen für rund 2 Millionen Arbeiter” und “7 Milliarden Dollar an einmaligem Boni”.

► Doch die Vizepräsidenten, Dana Peterson, hat die versprochenen Investitionen von insgesamt 751 Unternehmensankündigungen in ihrer Analyse auf einen Zeitraum von fünf Jahre verrechnet.

Mit dem Ergebnis: Der Wachstumsschub fällt in Anbetracht der vorliegenden Daten bescheiden aus und beträgt nur einige Zehntel Prozent, wie die Zeitung unter Berufung auf Peterson schreibt.

Diese Grafik zeigt, wie es um die Investitionen steht:

Das Hauptroblem: Die Unternehmensinvestitionen sind im dritten Quartal des Jahres 2018 stark zurückgegangen. Dies könnte laut Experten gravierende Auswirkungen haben. Denn mit der Steuerreform sind große Haushaltsdefizite entstanden, die sich noch ausweiten könnten.

► Auch eine Grafik, die das US-Magazin veröffentlichte zeigt verdeutlicht das Problem: Die Investitionen der Unternehmen in den USA stand heute sogar niedriger sind, als noch vor Trumps Steuersenkungen vor rund einem Jahr.