Trumps Ex-Social-Media-Manager packt aus: So entstehen dessen wirre Tweets

Im Video oben droht Donald Trump Twitter und sagt: “Twitter, Facebook und Google müssen aufpassen”.

Donald Trump ist womöglich der erste Regierungschef, der einen Kriegseinsatz seines Landes via Twitter beendet hat.

“Wir haben den IS in Syrien besiegt, das war mein einziger Grund, während der Präsidentschaft dort zu sein”, schrieb Trump am Mittwoch. Er signalisierte damit: Der Abzug der US-Truppen aus dem Kriegsland ist beschlossene Sache.

Es ist bei weitem nich das erste Mal, dass der US-Präsident über den Kurznachrichtendienst mit dem blauen Vogel als Logo politische Richtungsentscheidungen kundgibt.