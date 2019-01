Warum Trumps Ex-Chefstratege Bannon jetzt in ein Kloster in Italien zieht

HuffPost / DPA Trumps Ex-Chefstratege Steve Bannon will mit einer italienischen Klosterakademie Rechtspopulisten in Europa unterstützen.

Aus einem abgelegenen Kloster in den Bergen gut 100 Kilometer südöstlich von Rom will Steve Bannon Europa erobern.

Der ehemalige Chefstratege von US-Präsident Donald Trump habe die Vision, die aus dem 13. Jahrhundert stammende Anlage von Trisulti in Collepardo in eine Akademie umzubauen, sagt ihr Verwalter Benjamin Harnwell.

“Halb mittelalterlicher Universitätscampus, halb Gladiatorenschule für Kulturkämpfer”, solle die Bildungseinrichtung zur “geistigen Heimat von Bannons Gedankengut” werden.

Harnwell ist Leiter des Dignitas Humanae Institute (DHI), einer ultra-konservativen Einrichtung, die vergangenes Jahr eine Ausschreibung der Regierung gewann, Trisulti für die kommenden 19 Jahre zu betreiben, für eine Jahresmiete von 100.000 Euro.

Neben Bannon unterstützen das DHI auch konservative Kritiker von Papst Franziskus, wie etwa US-Kardinal Raymond Leo Burke. Laut Harnwell richtet sich die Organisation aber nicht gegen den Papst.

Ex-Breitbart-Chef als Mediendozent

Das DHI will in Trisulti eine sogenannte Akademie für den jüdisch-christlichen Westen einrichten – als Bastion gegen die vermeintliche Bedrohung Europas durch eine Masseneinwanderung aus Afrika, eine fortschreitende Islamisierung und den Säkularismus.

Auf dem Lehrplan stehen Philosophie, Wirtschaftswissenschaften, Theologie und Geschichte. Auch Bannon soll einen Kurs leiten – zum Umgang mit den modernen Medien. Die Grundlage bilden die Ideen, die Bannon 2014 bei einer Rede an dem Institut darlegte.

Darin warnte er vor der Bedrohung durch einen “islamischen Faschismus” und kritisierte die kapitalistische Vetternwirtschaft sowie globale Eliten und einen starken Staat. Zugleich drückte er seine Unterstützung für extrem rechte Parteien in Europa aus, lobte die traditionelle Ehe und verurteilte Abtreibungen.

Klimaskeptiker und Gegner der Evolutionstheorie

Harnwell ist Engländer. Vor 15 Jahren konvertierte er zum Katholizismus. Unter anderem hat er am Europa-Parlament gearbeitet. Er ist ein begeisterter Anhänger Bannons. Mit seinem zurückgekämmten Haarschopf sieht er sogar ein bisschen aus wie sein Mentor.

“Ich fand ihn faszinierend: Als ich da saß und ihm zugehört habe, ist mir die Kinnlade heruntergefallen”, schildert Harnwell sein erstes Treffen mit Bannon in Rom vor fünf Jahren. Inzwischen stehe er in täglichem Kontakt mit ihm.

Wie Bannon vertritt auch Harnwell strittige Positionen: Die Evolutionstheorie Darwins nennt er eine “monströse Philosophie”, den Klimawandel sieht er – gelinde gesagt – skeptisch. Den Gedanken, das Leben könnte keinen göttlichen Ursprung haben, hält er für fürchterlich.

Harnwell will die Akademie im Juni in Rom eröffnen und 2020 mit ihr nach Trisulti umziehen. Das alte Kloster soll Platz für 250 bis 300 Studenten bieten, untergebracht in den ehemaligen Zellen der Mönche oder in größeren Wohnheimen.