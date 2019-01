Trumps Ansprache: Mit diesen 5 Aussagen täuscht er die Amerikaner

Schon der erste Satz war irreführend.

“Sehr geehrte Mitbürger, heute Abend spreche ich zu Ihnen, weil es an unserer Südgrenze eine wachsende humanitäre Krise und Sicherheitskrise gibt”, so begann US-Präsident Donald Trump seine TV-Ansprache am Dienstagabend.

► US-Medien aber sehen keine Sicherheitskrise, die Zahl der Personen, die beim illegalen Grenzübertritt geschnappt werden, befindet sich auf einem historischen Tief, berichtet etwa die “Washington Post”.

Trump bediente in seiner neuneinhalb minütigen Ansprache das Bild der Krise an der Grenze zu Mexiko wieder und wieder. Dabei ist die größte Krise in den USA derzeit die Regierungskrise.

Der Streit um Trumps Grenzmauer hat zu einem teilweisen Regierungsstillstand geführt – Hunderttausende Beamte und Regierungsangestellte bekommen keinen Lohn.

Mit seiner Rede an die Nation wollte der US-Präsident den Druck auf die oppositionellen Demokraten verstärken, um ein Zugeständnis zur Finanzierung der Mauer zu Mexiko zu bekommen. Er tat das, wie gewohnt, indem er Unwahrheiten und irreführende Aussagen aneinanderreihte.

Die Aussagen, mit denen Trump live im TV die Amerikaner täuschte – auf den Punkt gebracht.

1. Trumps Mythos der Krise