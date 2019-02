Trump wird für Mauer den Notstand ausrufen – wieso er scheitern könnte

Medienberichten zufolge will der Präsident das Gesetz noch am Freitag unterschreiben. Offiziell wurde für 10.00 Uhr Ortszeit (16.00 Uhr MEZ) ein Statement Trumps angekündigt. Im Prinzip hätte er bis Mitternacht Zeit, bevor es zu einem erneuten “Shutdown” käme, also zu einem Stillstand von Teilen der US-Regierung.

Er könnte auf diese Weise versuchen, die Mauer ohne Zustimmung des Kongresses errichten zu lassen. Wie die Sender ABC und CNN berichteten, will Trump rund acht Milliarden Dollar (etwa 7,1 Milliarden Euro) dafür ausgeben.

Wieso Trump am Gesetz scheitern könnte:

► Trump könnte sich bei einem Notstand auf eine Gesetzespassage berufen, die es dem Verteidigungsminister ermöglicht, den Bau “militärischer Bauprojekte” anzuweisen.

Eine andere Passage erlaubt es dem Pentagonchef, zivile Projekte der Armee zu stoppen und stattdessen Soldaten an anderen Bauvorhaben zu beteiligen, “die essenziell sind für die nationale Verteidigung”. Umstritten ist allerdings, ob das rechtlich zulässig ist.

► Das Problem: In der Passage mit dem Namen “Construction authority in the event of a declaration of war or national emergency” ist geregelt, dass nur das US-Militär die Mauer bauen dürfte.

Zudem dürfte auch nur Geld verwendet werden, das für US-Militär-Bauprojekte zur Verfügung steht und noch nicht für ein konkretes Projekt vergeben wurde. Laut dem US-Magazin “Vox” sind das 21 Milliarden Dollar.

Politikwissenschaftler Michael Dreyer sagte zuletzt im Deutschlandfunk:

“Die Rechtslage ist ja eigentlich nicht so kompliziert. Letzte Woche gab es bereits einen Artikel von Bruce Ackerman, einem der bekanntesten Verfassungsrechtler der USA, in der ‘New York Times’, wo er sehr klar sagte, dass die Ausrufung des Notstands und dann die Umleitung von Geldern schlichtweg illegal wäre. Die Notstandsrechte sind dafür nicht geschaffen. Es gibt faktisch keinen Notstand, und man kann davon ausgehen, in Nullkommanichts werden sich die Gerichte damit beschäftigen müssen, wenn Trump tatsächlich dazu kommt.”

Wieso auch Republikaner den Notstand fürchten:

Auch für Donald Trumps eigene Partei ist der Notstand ein großes Risiko.

► Abgeordnete fürchten, das Vorgehen könnte die Republikaner spalten, zum ersten Mal könnten sie bei einer Abstimmung dazu gezwungen sein, öffentlich zu machen, ob sie dem umstrittenen Mauerbau-Projekt zustimmen.

Denn: Der Kongress hätte theoretisch die Möglichkeit, eine Notstandserklärung mit einer Resolution (Joint Resolution) anzufechten. Diese müsste von beiden Kammern verabschiedet und vom Präsidenten unterzeichnet werden.

Würde Trump - wie zu erwarten wäre - sein Veto dagegen einlegen, könnte der Kongress dieses noch überstimmen. Dazu bräuchte es aber sowohl im Repräsentantenhaus, in dem die Demokraten die Mehrheit haben, als auch im von den Republikanern dominierten Senat eine Zwei-Drittel-Mehrheit.

Seit Wochen haben Politiker seiner Partei Trump daher beschworen, keinen Notstand auszurufen. Der Fraktionsvorsitzende der Republikaner und Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, warnte Trump zuletzt in einem privaten Gespräch eindringlich vor einer Fortführung seines Alleingangs.

► Auch die GOP weiß, dass die Mehrheit der Amerikaner einen Notstand ablehnt. Im Januar gaben das so zwei Drittel der Amerikaner in einer Umfrage der Quinnipiac Universität an.

► Die “Washington Post” wies zudem darauf hin: Große Teile des Landes an der Grenze, dass für den Mauerbau benötigt wird, gehört gar nicht dem Staat. Trump müsste eine Enteignung der Besitzer vornehmen, was die Opposition weiter anfachen würde.