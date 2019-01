Trump verteilt erst Süßigkeiten – dann platzt ihm beim Krisentreffen der Kragen

► Der US-Sender CNN berichtet, wie das Krisentreffen in einen Eklat endete. Trump sei erst in guter Stimmung gewesen und habe sogar Süßigkeiten verteilt. Und zwar Butterfinger, Baby-Ruth-Riegel und M&Ms.

► Der Streit in den USA um die Grenzmauer zu Mexiko geht weiter : Donald Trump verließ am Donnerstag abrupt ein Treffen den Demokraten . Die Oppositionspolitiker sprachen von einem “Wutanfall” des Präsidenten.

Der Streit um die von Trump geforderte Grenzmauer ist der Grund für den “Shutdown”, der seit kurz vor Weihnachten Teile der Regierung lahmlegt.

Ein Ende der Haushaltssperre, wegen der rund 800.000 Mitarbeiter von Regierung und Bundesbehörden vorerst ohne Bezahlung arbeiten oder im Zwangsurlaub ausharren müssen, ist nicht in Sicht. Sollte der Stillstand über den Freitag hinausgehen, wäre es der längste “Shutdown” in der US-Geschichte.

Trump will an diesem Donnerstag an die Grenze nach Texas reisen, um für die Mauer zu werben. Einem neuen Budgetgesetz will er nur zustimmen, wenn es Ausgaben in Höhe von 5,7 Milliarden Dollar für den Bau vorsieht. Die Demokraten – auf deren Stimmen Trump im Kongress angewiesen ist – verweigern die Finanzierung des Bollwerks.