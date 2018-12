Unliebsame Ermittlungen, keine Mauer, keine große Beliebtheit und Anzeichen einer Rezession: US-Präsident Donald Trump hat Probleme.

Laut Insiderberichten aus dem Weißen Haus wird Trump deshalb immer jähzorniger – und ausfallend.

Im Video oben seht ihr, wie ein typischer Tag von Donald Trump aussieht.

Ruhig war er nie. Oder zurückhaltend. Oder – das zeigt das sexistische, das rassistische, das herablassende Auftreten – anständig.

Donald Trump war nie ein beherrschter und vor allem kein umgänglicher Mensch. Nicht, als er in den 80er-Jahren mit Prunk und Bravado seine dubiosen Geschäfte in New York begann. Nicht als vulgärer Reality-TV-Star. Nicht als ebenso vulgärer US-Präsident.