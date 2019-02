Trump spricht von einem "Coup" gegen sich: Warum das Unsinn ist

Tauchen wir ein in eine Welt, in der Fakten durch Emotionen und Wahrheiten durch Verschwörungen ausgetauscht werden – tauchen wir ein in: Trumpworld.

Hier bestimmen wütende Männer wie die Fox-News-Kommentatoren Dan Bongino oder Sean Hannity die Realität. Eine Realität, in der Donald Trump heilig und Kritik an ihm Blasphemie ist. Oder, wie durch Bongino und Hannity am Wochenende festgestellt, ein Angriff auf die Demokratie.

Auslöser für die aktuellste Ereiferungswelle in Trumpworld sind Aussagen des ehemaligen Vize-FBI-Direktors Andrew McCabe.

► McCabe hatte in einem Interview über sein bald erscheinendes Buch “The Threat” preisgegeben: Der damalige Vize-Justizminister Rod Rosenstein soll nach Trumps Entlassung des FBI-Direktors James Comey darüber nachgedacht haben, den US-Präsidenten seines Amtes zu entheben.

Für Hannity und Bongino ein Skandal, ein “versuchter Coup” (Bongino) und “der größte Missbrauch von Macht, der größte Korruptionsskandal, ein bürokratischer Putsch” (Hannity).

“Das würde wahnsinnig klingen, wenn es nicht wahr wäre”, sagte Hannity am Montag in einem Monolog in der nach ihm benannten Sendung auf Fox News.

Doch wahr ist an der Geschichte über einen Coup gegen Trump nichts.

Welche Vorwürfe hinter der von Trump propagierten “Staat im Staat”-Verschwörung stecken: