Trump macht Demokraten für Tod zweier Flüchtlingskinder verantwortlich

► Nach dem Tod zweier Kinder aus Guatemala im Gewahrsam der US-Grenzbehörden weist Präsident Donald Trump den oppositionellen Demokraten die Schuld zu.

► Auf Twitter schrieb Trump:

“Jeder Tod von Kindern oder anderen an der Grenze ist strikt der Fehler der Demokraten und ihrer armseligen Migrationspolitik, die den Leuten erlaubt, den langen Marsch anzugehen, in dem Glauben, unser Land illegal betreten zu können. Das können sie nicht.”

► Hintergrund ist Trumps Ringen um sein Prestigeprojekt – eine Grenzmauer zu Mexiko. Der US-Präsident kämpft um deren Finanzierung und hat deshalb seit einer Woche einen Regierungsstillstand (“Shutdown”) in Kauf genommen.

Was ihr über die Todesfälle wissen müsst:

Trump hatte zuvor argumentiert, die beiden Todesfälle seien nicht die Schuld der Grenzbehörden. Der Vater eines der Kinder habe dies ausdrücklich bestätigt und gesagt, er habe dem Mädchen tagelang kein Wasser gegeben, sagte Trump.

Diese Darstellung steht allerdings in krassem Gegensatz zur tatsächlichen Einlassung des Vaters einer Siebenjährigen aus Guatemala, die am 8. Dezember auf dem Weg zu einer Aufnahmestelle gestorben war. Das Mädchen habe keinen Mangel an Nahrung oder Wasser gehabt, heißt es in einer Stellungnahme der Anwälte des Mannes.

Inzwischen ist ein zweites Kind aus Guatemala im US-Gewahrsam gestorben. Gerichtsmedizinische Untersuchungen der Leiche ergaben, dass der achtjährige Junge an einer Grippe erkrankt war.

So reagieren die Demokraten auf Trumps Tweet:

Die Fälle hatten eine Diskussion über den Umgang mit Migranten und besonders Kindern in der US-Grenzhaft ausgelöst. Die Opposition wirft Trump vor, den Tod von Kindern zu politisieren und zu versuchen, ihn für sein Prestigeprojekt einer Grenzmauer zu Mexiko ausschlachten zu wollen.

“Er erfindet erneut Dinge”, sagte der demokratische Abgeordnete Ted Lieu auf Twitter. Trump sei kein Arzt. Die Demokraten verlangen eine unabhängige Untersuchung der Vorfälle.

Der New Yorker Abgeordnete Gerry Connolly betonte auf MSNBC, Trump nutze die Todesfälle als politisches Werkzeug. Trump fehle es völlig an menschlichem Mitgefühl.