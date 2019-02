Trump könnte Kim ein "Vietnam-Angebot" machen: Das steckt hinter dem Plan

ANTHONY WALLACE via Getty Images

Noch herrscht Krieg. Noch.

Die USA und Nordkorea könnten sich nach Einschätzung des südkoreanischen Präsidialamtes noch in dieser Woche auf eine Erklärung über ein formelles Ende des Korea-Krieges einigen.

“Ich denke, das ist möglich”, sagte ein Sprecher von Präsident Moon Jae-in laut Berichten südkoreanischer Sender am Montag in Seoul.

US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un wollen sich an diesem Mittwoch und Donnerstag in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi zu ihrem zweiten Gipfel treffen. Ein Schwerpunkt ist dabei die atomare Abrüstung Nordkoreas.

Was Trump Kim womöglich anbietet:

Die USA wollen das klare Bekenntnis Nordkoreas zur vollständigen Denuklearisierung. Beim ersten Gipfel im Juni hatte Kim zwar Offenheit signalisiert, Taten jedoch ließ er nicht folgen.

Es fehlten konkrete Zusagen, bis wann Nordkorea sein Atomwaffenarsenal abbaut. Zuletzt gab es Berichte, dass Nordkorea sogar eine weitere Langstreckenbasis in Betrieb genommen habe.

Trump, so analysiert es der US-Sender CNN, könnte dem Land eine Modell à la Vietnam bieten. Das würde bedeuten: Eine Transformation vom verbitterten Feind der USA zu einem wichtigen Partner – mitsamt Marktöffnung und US-Subventionen.

Alles, was Trump dafür verlangen könnte, wäre der Verzicht auf Atomwaffen.

Wieso Nordkorea wohl nicht anbeißt:

Van Jackson, ehemaliger Pentagon-Insider und Korea-Experte, sagte dem Sender, erfolgversprechend sei dieses Angebot aber nicht.

“Es gab in der Geschichte viele – ich selbst weiß von einem halben dutzend – Versuche, wichtige nordkoreanische Staatsbeamte einzufliegen und ihnen zu zeigen, wie kapitalistische Industrie aussieht. Ihnen wurde die Börse in New York gezeigt oder irgendein Technologielabor im Sillicon Valley”, erklärte Jackson.

Gewirkt aber habe all das nicht.