Trump in Deutschland: US-Präsident macht Zwischenhalt auf Militärbasis

SAUL LOEB via Getty Images

► Donald Trump hat das erste Mal Deutschland besucht – wenn auch nur kurz und bloß für einen Zwischenhalt auf der US-Militärbasis in Ramstein. ► Die Air Force One landete am frühen Donnerstagmorgen auf dem Stützpunkt der US-Luftwaffe in Rheinland-Pfalz, teilte das Weiße Haus mit. ► Trump war auf dem Rückflug von einem überraschenden Truppenbesuch im Irak. Was Trump während seines Deutschland-Stopps machte:

Nach einem ersten Gespräch mit Offizieren an Bord der Air Force One begab sich Trump zusammen mit First Lady Melania in einen Hangar, wo bereits zahlreiche amerikanische Soldaten auf sie warteten. “Hallo, Leute”, grüßte der Präsident und schüttelte zahlreiche Hände. Anschließend Posierten Trump und seine Frau für Fotos und Selfies mit den Truppen. Mehr zum Thema: “Verf***** Idioten!”: Wie ein enthemmter Donald Trump im Weißen Haus wütet Warum Trump überhaupt Truppen im Ausland besuchte: