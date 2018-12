Sorge vor einem Handelskrieg mit China, ein Pakt mit dem türkischen Despoten Erdogan und eine rätselhafte Haltung gegenüber Russland: US-Präsident Donald Trump sorgt an allen außenpolitischen Fronten für Fassungslosigkeit.

Nicht nur bei Regierungschefs westlicher US-Verbündeter, sondern auch bei politischen Beobachtern – wie dem Historiker Michael Stürmer, der in der aktuellen Ausgabe der “Welt” seine vernichtende Analyse zu Papier gebracht hat.

Mit Blick auf die Amtszeit von Donald Trump schreibt er: Die “Zeit geordneter Kompetenzen und Machtverhältnisse ist vorbei – wahrscheinlich auf lange Zeit.”

“Trump feuert nach Gutsherrenart”

Trump verhalte sich, “als handele er nach dem Spielplan einer fremden, feindlichen Macht” – unabhängig davon, ob der US-Präsident nun der illegalen Zusammenarbeit mit den Russen bei der Wahl überführt werde oder nicht.

Für diese These bringt der Historiker in der “Welt” mehrere Gründe hervor:

► Die Liste an verschlissenem Polit-Spitzenpersonal ist lang – erst in der vergangenen Woche kündigte US-Innenminister Ryan Zinke seinen Rücktritt an. “Trump feuert nach Gutsherrenart”, schreibt Stürmer.

► Außerdem seien viele zentrale Stellen in der Administration unbesetzt, weswegen viele noch rätseln, “wie die Weltmacht noch einmal Weltpolitik gestalten will, wo es an Geld, Fachleuten und Welterfahrung im globalen Maßstab fehlt.”