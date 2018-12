Trennung von Helene Fischer: Jetzt spricht Florian Silbereisen

Isa Foltin via Getty Images

Isa Foltin via Getty Images

“Während in den letzten Wochen mal wieder über eine bevorstehende Hochzeit spekuliert wurde, waren wir längst getrennt.”

Fischer hat derweil bereits einen Neuen. In einem Brief an ihre Fans schrieb sie:

“Ja, es gibt einen neuen Mann in meinem Leben und daraus will ich kein Geheimnis machen.”

Um wen es sich handeln könnte, lest ihr hier: