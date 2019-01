Trend-Food „Levante“: Drei Gründe, warum diese Esskultur eine Bereicherung für uns ist

Das Jahr der orientalischen Küche verändert unsere Gewohnheiten

Mit Falafel, Hummus oder Tabouleh könnt ihr bisher nicht besonders viel anfangen? Dann haben wir hier drei gute Gründe für euch, die euch garantiert von der Trend-Küche überzeugen werden:

1. Mezze

Bei den Spaniern sind es Tapas, in Italien Antipasti und für die Menschen aus dem Orient Mezze. Kleine Köstlichkeiten, wie Falafelbällchen, eingelegtes Gemüse oder Lammköfte sind schnell zubereitet und gelten als ideale Appetizer. Die Vielfalt, die dort auf den Tisch kommt, ist nahezu einzigartig und bewegt sich zwischen gesunden und aromatischen Speisen. Bis zu 30 kleine Gerichte sind keine Seltenheit, weswegen sie gut und gerne auch die Hauptmahlzeit ersetzen können. Ihr könnt also nach Herzenslust gefüllte Weinblätter Granatapfelsalat, gebackenen Ziegenkäse oder Baba Ganoush – arabisches Auberginenpüree – miteinander kombinieren. Auf die Mezze, fertig, los!

2. Gewürze

Die wahren Schätze der orientalischen Küche sind die Gewürze. Sie verleihen jedem Gericht einen ganz speziellen Aromakick und sorgen für einen vollmundigen Geschmack. Dabei könnt ihr mit einzelnen Sorten wie Kardamom, Safran, frische Minze oder dem hierzulande immer beliebteren Kreuzkümmel arbeiten. Oder ihr verwendet gleich ganze Gewürzkompositionen wie das intensiv fruchtige Sumach oder Zatar, das von Hackbällchen über Grillfleisch bis hin zu Broten fast alles veredelt. Ein weiterer unschlagbarer Vorteil: Viele der orientalischen Gewürze wirken sich positiv auf die Gesundheit aus, haben eine entzündungshemmende Wirkung oder bringen den Stoffwechsel auf Vordermann.

3. Teilkultur

Das gemeinsame Essvergnügen hat für die Menschen aus dem Nahen Osten einen besonderen Stellenwert. Es geht nicht bloß darum, eine Mahlzeit zu sich zu nehmen. Vielmehr soll das Essen zusammen zelebriert werden und die arabische Kultur des Teilens und der Offenheit zum Erlebnis werden. Über viele kleine Mezze-Gerichte, die in großer Runde geteilt werden, freuen sich mit Sicherheit auch eure Freunde beim nächsten gemeinsamen Kochabend.

Ihr wollt noch mehr über die Essens-Rituale der arabischen Kultur erfahren? Dann hört euch die erste Folge des brandneuen Podcasts „Die Gastronauten – Küchen, Köche und Kulturen“ an. In der Pilotfolge spricht Naser Nazari, der ein afghanisches Restaurant besitzt, über die traditionellen Gewohnheiten am Tisch und in der Küche. Außerdem berichtet er über seine Flucht vor dem Krieg und wie er sich in Deutschland eine berufliche Zukunft aufgebaut hat.

