HuffPost / Marco Fieber Roland Schulze lehnt an einem Trabant 601 im August Horch Museum in Zwickau.

Er war das Auto der DDR: der Trabant. Am 30. April 1991 lief das letzte von knapp über 3 Millionen Fahrzeugen vom Band, eine Ära ging damit zu Ende.

Roland Schulze war vier Jahrzehnte im Automobilbau der DDR tätig, zuletzt in leitender Funktion im VEB Sachsenring in Zwickau, wo der Trabbi produziert wurde.

In der zehnten und vorerst letzten Folge des HuffPost-Podcasts “Borschtsch & Bananenweizen” erinnert sich Schulze an die Anfänge des Trabants, dessen Besonder- und Eigenheiten, die Unzufriedenheit der Trabant-Konstrukteure und die Wendezeit in Sachsens Fahrzeugindustrie.

Doch der mittlerweile 84-Jährige blickt auch in die Zukunft. Er sagt mit Blick auf andere Länder: “Elektromobilität ist in Deutschland zu langsam. Das ist traurig.” Schulze gibt daran der Politik die Hauptschuld. Sie greife nicht “scharf genug” durch und “hängt viel zu sehr am Öl”, wie er kritisiert.