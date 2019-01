Ferienhotels gewinnen an Attraktivität

Der Tourismus ist ein Megatrend auf dem vor allem Hotelbetreiber und Projektentwickler aufspringen. Dazu zählt auch das Düsseldorfer Unternehmen 12.18. Investment Management, dass sich auf die Entwicklung hochwertiger Hotel- und Ferienimmobilien spezialisiert hat. Wie kaum eine andere Branche profitiert der Tourismus von der Globalisierung, der fortschreitenden Konnektivität sowie Individualität und Mobilität. Diese Megatrends beflügeln das Wachstum der Branche. Laut Sébastien Bazin, Chef des größten europäischen Hotelunternehmens Accor, soll sich der Tourismus in den nächsten 10 Jahren verdoppeln. Neben den vorteilhaften konjunkturellen Bedingungen diesseits und jenseits des Atlantiks wird die weltweit wachsende reisehungrige Mittelschicht, wobei vor allem die Asiaten das Wachstum in den nächsten Jahren antreiben werden, zu den Motoren des internationalen Tourismus. Schätzungen zufolge wird die Mittelschicht weltweit von heute 2,4 Mrd. bis auf 2030 auf 4,6 Mrd. ansteigen. Bei der stetig wachsenden und gut ausgebildeten (asiatischen) Mittelschicht mit ihrem unbändigen Wunsch Welt kennenzulernen und neue Erfahrungen zu sammeln, ist insbesondere Europa - dank der kulturellen Vielfalt und Sehenswürdigkeiten – ein beliebtes Reiseziel. So reisten allein 2010 schätzungsweise 3,8 Mio. Chinesen nach Europa, und es wird angenommen, dass sich diese Zahl bis zum Jahr 2020 vervierfachen wird. 12.18. Investment Management baut 7 Pines Luxusmarke aus Diese Entwicklungen eröffnen Chancen insbesondere für Unternehmen, die sich zum Ziel gesetzt haben, mit der Entwicklung von hochwertigen Hotel- und Ferienimmobilien an diesem Wachstum entsprechend zu partizipieren. So will 12.18 Investment Management sich im Rahmen ihrer Expansionsstrategie daher weniger auf Deutschland, sondern vielmehr auf Europa fokussieren, sagt Jürgen Lindner, geschäftsführender Gesellschafter der Eigentümergesellschaft 12.18. Investment Management. Daher sucht die Gesellschaft vermehrt nach Objekten im europäischen Raum. Vor dem Hintergrund der gesunkenen Renditen und des hart umkämpften Marktes sucht das Management keine Stadthotels, sondern touristische – und bereits existente – Objekte. Dazu passt das Park Hotel Baja Sardinia, welches Lindner und Kai Richter, ebenfalls geschäftsführender Gesellschafter von 12.18., im Oktober 2018 erworben haben. Das Bestandsobjekt befindet sich an einer der angesagtesten Hotspots in Europa und eine der besten locations Sardiniens, an der Costa Smeralda, und umfasst 77 Suiten, zudem Restaurants, Bars und Wellnessbereich in einer parkähnlichen Anlage. Das Besondere an dieser Anlage ist, dass sie nicht reproduzierbar ist, sagt Lindner. Zunächst soll das in 1962 errichtete Ressort aber renoviert sein, bevor es in einigen Jahren bezugsfertigt ist. Nach dem Resort in Ibiza ist das Baja Sardinia das zweite Resort der Luxusmarke Seven Pines.

Gleichwohl wagt sich die Hotelgruppe auch an schwierigen Objekten, da sie in der Lage sind, diese auch selbst zu betreiben. Zuletzt hat 12.18 Investment Management ihre Kollektion mit dem Kauf des schottischen Roxburghe Hotel & Golf Course erweitert (s. nachfolgendes Foto) und will insgesamt rund 35 Millionen Euro in die Revitalisierung und Erweiterung des Objektes, das ab dem kommenden Jahr vom Tochterunternehmen 12.18. Hotel Management betrieben wird, investieren. Auf dem Gelände des weitläufigen Golfplatzes, der in drei Abschnitten entstehen soll, werden zudem 60 Lodges entstehen. In der Revitalisierung historischer Objekte hat 12.18. bereits Erfahrung. So hat der Düsseldorfer Projektentwickler das Schloss Fleesensee in der Mecklenburgischen Seenplatte sowie das zugehörige Golfresort, übernommen und modernisiert.