Sean Gallup via Getty Images Maja Göpel beim FridaysForFuture-Klima-Streik am 15. März 2019 vor dem Kanzleramt.

Seit Wochen streiken sie. Jeden Freitag. Und es werden immer mehr. Was mit Greta Thunberg begann, schlägt inzwischen in der ganzen Welt hohe Wellen – auch in Deutschland treten immer mehr Schüler und Studenten in den Klimastreik. Doch vielen Kritikern gefällt das gar nicht. Sie werfen den jungen Aktivisten vor, sie würden nur die Schule schwänzen, hätten doch eigentlich keine Ahnung vom Klimaschutz und sollten das lieber Profis überlassen. Und vor allem schwingt in der Kritik immer wieder ein Aspekt mit: Diese “Kinder” würden das große Ganze nicht verstehen, Klimaschutz ist nicht so einfach und dürfe nicht den wirtschaftlichen Fortschritt in Gefahr bringen. Maja Göpel sieht das anders. Sie ist Politökonomin und Expertin für Klimapolitik sowie die Generalsekretärin des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU). Im Gespräch mit der HuffPost erklärt sie, warum es nicht Aufgabe der streikenden Schüler ist, Lösungen für den Klimaschutz parat zu haben, wie wir die globalen Umweltveränderungen sehr wohl als Fortschrittsmotor für Deutschland nutzen können und was all das mit Digitalisierung zu tun hat. Das ganze Interview lest ihr hier. HuffPost: Frau Göpel, dürften Ihre Kinder – wenn sie bereits im schulpflichtigen Alter wären – zur FridaysForFuture-Demo? Maja Göpel: Klar, auf jeden Fall. Ich finde es wichtig, dass Kinder, wenn sie das Bedürfnis verspüren, sich für etwas einzusetzen, das sie umtreibt, das auch ausleben – solange es im Rahmen ist. Der Impuls dabei ist ja nicht, dass sie selbst irgendwann Klimaingenieure werden wollen, sondern, dass jetzt schnell etwas politisch passiert. Ich glaube auch nicht, dass meine Kinder verblöden, wenn sie Unterricht verpassen, dessen Inhalte sie am Wochenende nacharbeiten können.

Sie sprechen als Bürgerinnen und Bürger, die wollen, dass die Politik die Rahmenbedingungen verändert.

Dafür sammeln sie ganz viel Erfahrungswissen, wenn sie draußen bei den Demos sind – wie funktionieren gesellschaftliche Prozesse, Mut durch gemeinsames Auftreten und zunehmend auch Diskussionen mit Experten an Freitag-Nachmittagen. Ist Klimaschutz nicht eigentlich etwas für Profis statt für Kinder? Klimaschutz jenseits von Lebensstil-Entscheidungen kann natürlich nicht von den Kindern umgesetzt werden. Und sie sollen auch nicht in die Ecke gedrängt werden, sagen zu müssen, was genau jetzt passieren muss. Aber Kinder haben ein großes Gespür für Elementares. Sie sehen die Berichterstattung über die Probleme und suchen Antworten. Sie sprechen als Bürgerinnen und Bürger, die wollen, dass die Politik die Rahmenbedingungen verändert. Wir reden immer von den unberücksichtigten zukünftigen Generationen bei Umweltproblemen. Jetzt erhebt diese Generation die Stimme – und zwar noch bevor sie das Wahlalter erreicht hat. Aber warum tun die Profis dann nichts? Sie tun schon viel, aber es fehlt die konsequente Weichenstellung durch die Politik. Wenn jemand eine simple Antwort parat hätte, wie genau wir die nun hinbekommen, würde er oder sie den Nobelpreis gewinnen. Denn das ist eine Frage, die sich all diejenigen stellen, die mehr tun wollen und mit den Hufen scharren. Deswegen ist es gerade jetzt so wichtig, der Politik Mut zu machen – und genau das machen die jungen Menschen. Noch immer scheint die Angst weit verbreitet, die deutsche Wirtschaft würde zusammenbrechen, wenn wir uns ums Klima kümmern. Selbst Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier nannte den vereinbarten Ausstieg aus der Kohle im Januar “ein starkes Signal.” Sobald wir die langfristigen Kosten des verzögerten Handelns berücksichtigen und Schäden für Umwelt und Gesundheit miteinrechnen, zeigt selbst eine rein ökonomische Kalkulation, dass wir hier vor allem von Investitionen sprechen sollten. Dazu gab es in den letzten Jahren viele Studien. Und im Rahmen des Klimaschutzplans wurden gesamtwirtschaftliche Rechnungen für Deutschland erarbeitet. Besonders bei der Energiewende findet sich zudem das Arbeitsplatzargument in anderer Richtung: Im Sektor erneuerbare Energien ist in Europa künftig mehr Beschäftigung zu erwarten als in den fossilen. Aber bislang scheint es dafür keinen politischen Rückhalt zu geben. In Deutschland gibt es beispielsweise noch 20.000 Arbeitsplätze in der Braunkohle-Industrie und alle sorgen sich um die Zukunft dieser Arbeitnehmer. Gleichzeitig wurden zwischen 2012 und 2015 80.000 der ursprünglich 120.000 Arbeitsplätze in der Photovoltaik abgebaut, weil die Bundesregierung den Ausbau erneuerbarer Energien aus Kostengründen reduziert hat. Was läuft da schief? Die Politik braucht einen Befreiungsschlag aus der Diktatur des Jetzt und eine ehrlichere Zusammenarbeit mit den Gewinnern und Verlierern der Transformation. Denn um neue Wertschöpfungsmuster zu etablieren, müssen andere sterben. Typischerweise sind aber die, die in der Wirtschaft neue Dinge entwickeln, noch zu leise, weil sie Energie und Ressourcen in den Durchbruch am Markt stecken müssen und kein großes finanzielles Budget und noch keine ausgeklügelten Marketing-und Lobby-Strukturen haben. Ex-EU Kommissar Potocnik hat es mal so zusammengefasst: ‘The losers shout loudest’.

Die Bewegung nennt sich FOR Future. Nicht mehr an dem alten Wirtschaftsmodell festhalten, sondern mutig den Umbau zum neuen Modell angehen.

Gekoppelt mit ständigen Wahlkämpfen auf unterschiedlichen Ebenen vermischt sich das mit der Sorge um die fallende Wählergunst, die nun auch noch populistisch aufgeladen wird. Ein formidabler Mix für den Erhalt des Status Quo. Genau deshalb macht mir diese neue Bewegung so viel Mut. Bisher wurde mit Umweltthemen eher die Vermeidung von schlimmen Konsequenzen in Verbindung gebracht. Und dann gerne durch Verzicht-Rhetorik verleumdet oder eben der wirtschaftliche Untergang beschworen. Heute aber sind technologische Alternativen ausgereift, neue Geschäftsmodelle und Finanzierungsinstrumente etablieren sich, und die Bewegung nennt sich FOR Future. Nicht mehr an dem alten Wirtschaftsmodell festhalten, sondern mutig den Umbau zum neuen Modell angehen.

Die Idee, immer mehr Ressourcen aus der Erde herauszunehmen, um immer mehr zu produzieren und immer mehr Ausrangiertes wegzuschmeißen passt nicht mehr ins 21. Jahrhundert.

Neben FridaysforFuture, ParentsforFuture, ScientistsforFuture melden sich nun auch ArtistsforFuture, EducatorsforFuture und EntrepreneursforFuture. Wir erleben den Moment, an dem die Legitimität des Status Quo schwindet. Wie müssen sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen denn ändern, um adäquat auf diese Veränderungen zu reagieren? Das zentrale Problem ist, dass die grundlegenden Annahmen unserer wirtschaftlichen Denke in einer Zeit entstanden sind, in der sehr wenige Menschen auf einem scheinbar unbegrenzten Planeten lebten. Seit dem 19. Jahrhundert hat sich unser Planet aber rasant verändert. Nicht nur die Anzahl der Menschen ist sieben Mal so hoch, zusätzlich hat sich auch der Materialverbrauch pro Kopf allein im 20. Jahrhundert vervierfacht. Die Idee, immer mehr Ressourcen aus der Erde herauszunehmen, um immer mehr zu produzieren und immer mehr Ausrangiertes wegzuschmeißen passt nicht mehr ins 21. Jahrhundert. Weder kann die Erde unbegrenzt Ressourcen wieder erneuern, noch können wir Dinge “weg” schmeißen: sie landen als Plastikmüll im Meer, als Luftverschmutzung in unseren Städten oder eben als zu viel CO2 in der Atmosphäre und den Meeren. Diese generelle Einsicht findet sich in den Konzepten zur Kreislaufwirtschaft, muss nun aber noch systematisch in den ökonomischen Modellen, Anreizsystemen, Förderstrukturen, Investitionsentscheidungen und Steuermodellen niederschlagen. Auch das Finanzsystem ist heute total kurzsichtig unterwegs und in großer Mehrheit auf dem sozialen und ökologischen Auge im blind. Die heutige Shareholder- und Renditelogik führt zu massiver Wertextraktion, aber nicht zu zukunftsorientiertem Umbau der Wertschöpfung. Sie haben kürzlich die Frage aufgeworfen, warum wir nicht dieselbe Energie finden, um Klimatechnologien zu modernisieren wie wir es vor dem Hintergrund des digitalen Strukturwandels schaffen – was ist Ihre Antwort darauf? Ich glaube, wir müssen beides zusammen denken und uns klare “Missionen” setzen, wie die Ökonomin Mariana Mazzucato das so schön zusammenfasst. Digital brechen sich Dinge Bahn, die auf Bequemlichkeit und noch mehr Konsum abzielen oder Dinge, die Kosten einsparen und Effizienz steigern. Diese Entwicklung ist sehr stark vom alten Denkmuster geprägt, dass Fortschritt weiter mit dem monodimensionalen Verständnis von Produktivität und Wirtschaftswachstum erreicht werden kann.

Dabei geht es im Fortschrittsmodell des 21. Jahrhunderts vor allem darum, die Befriedigung der Bedürfnisse der ärmeren Menschen auf diesem Planeten in den Vordergrund stellen.

Dafür können wir viel Engagement, Werbung, Startup-Konvente etc. aufbringen. Es wird eine Aufbruchstimmung, eine Gründerzeit verkündet und riesige öffentliche Fördersummen mobilisiert – die aber nach wie vor kaum breiter und qualitativ gefasste Ziele wie Klima- und Ressourcenschutz, Regeneration unserer Ökosysteme wie Böden und Meere, Kreislaufwirtschaften oder faire Produktionsbedingungen einschließen.

Im Nachhaltigkeitsdiskurs wird wiederum viel zu wenig auf die Potenziale und Risiken der Digitalisierung eingegangen. Es wäre doch gelacht, wenn wir das nicht zusammenbringen könnten – eine nachhaltige GründerzeitForFuture!

Auch bleibt die Orientierung an kurzfristigem finanziellen Return on Invest dominant. Dabei geht es im Fortschrittsmodell des 21. Jahrhunderts vor allem darum, die Befriedigung der Bedürfnisse der ärmeren Menschen auf diesem Planeten in den Vordergrund stellen. Und wie schaffen wir es, diese Bedürfnisse in den Fokus zu rücken? Dafür gibt es mit der 2030 Agenda der Vereinten Nationen einen schönen Zielekanon, die Sustainable Development Goals. Sie sind in die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie überführt und werden von immer mehr Unternehmen in ihre strategische Planung und Berichterstattung aufgenommen. Viele von den Unternehmen, die hier Vorreiter sein wollen, klagen ja durchaus auch klare und verlässliche politische Rahmenbedingungen ein, da sie sich sonst kaum gegen den Wettbewerbsvorteil der Unternehmen durchsetzen können, die für den billigsten Preis so viele der Umwelt- und Sozialkosten wie möglich externalisieren.

Weniger reaktiv und mehr proaktiv ist die Formel – auch um die Digitalisierung positiv zu gestalten.

Im Nachhaltigkeitsdiskurs wird wiederum viel zu wenig auf die Potenziale und Risiken der Digitalisierung eingegangen. Es wäre doch gelacht, wenn wir das nicht zusammenbringen könnten – eine nachhaltige GründerzeitForFuture! Wie kann sich Deutschland als Wirtschaftsstandort vor dem Hintergrund der globalen Umweltveränderungen in Zukunft behaupten? Dafür sollten wir vor allem aus der Zukunft zurückdenken statt aus der Gegenwart abzuleiten. Was wird in Zukunft gebraucht? Das macht eine agile Wirtschaft aus.

Aus Umweltperspektive zum Beispiel gibt es viele Hot Spots wie eine nachhaltige Landwirtschaft zum Erhalt der Biodiversität und der Fruchtbarkeit der Böden, die Sicherung der Süßwasserversorgung, die Vermeidung von Plastikmüll in den Meeren, den Aufbau klimaverträglicher und kreislauforientierter Infrastrukturen – und natürlich die Umstellung der Energiesysteme. All das sind Herausforderungen, die inzwischen klar als Risiken zukünftigen Wirtschaftens erkannt sind. Dazu reicht der Blick in den Global Risk Report des Weltwirtschaftsforums. An den Lösungen wird also definitiv zunehmend gearbeitet. Und in den vergangenen zehn Jahren haben einige Konzerne in Deutschland ja gezeigt, dass ein zu langes Aussitzen dann harte Anpassungen mit sich bringt. Weniger reaktiv und mehr proaktiv ist die Formel – auch um die Digitalisierung positiv zu gestalten. Sich mit einer ökologisch regenerativen und Rohstoffbedarf reduzierenden Kreislaufwirtschaft aufzustellen – das könnte der europäische Geist der Digitalisierung sein. Gerade Deutschland dürfte das als Industriestandort doch gut gefallen.

