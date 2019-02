Hartz IV: Top-Ökonom warnt vor gefährlichem Fehler im neuen SPD-Konzept

Inga Kjer via Getty Images

Inga Kjer via Getty Images Marcel Fratzscher.

Einig sind sich CDU und SPD in einem: Es soll etwas passieren mit dem deutschen Sozialsystem.

Doch während die Sozialdemokraten vollmundig ankündigen, Hartz IV “hinter uns zu lassen”, beharrt der Koalitionspartner auf dem Prinzip des “Fördern und Fordern” und will eher kosmetische Veränderungen durchsetzen.

Der deutsche Top-Ökonom Marcel Fratzscher hält beides für unzureichend.

In einem Beitrag in der “Zeit” beschreibt der Leiter des Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), warum die bislang präsentierten Konzepte nicht reichen werden, wenn der Sozialstaat auch in der Zukunft auf sicheren Füße stehen soll.

Wir haben seine Kritik auf den Punkt gebracht.

Was Fratzscher über die SPD-Vorschläge sagt:

Fratzscher attestiert der SPD “richtige Ideen und sinnvolle Vorschläge”. Den Willen, “Menschen durch Respekt und positive Anreize mehr Eigenverantwortung und soziale Teilhabe zu gewähren” hält er für richtig, die Maßnahmen dazu aber für zu kurz gedacht.

► Unstrittig positiv zu bewerten sind für den Ökonomen der Abbau der Sanktionen, die Einführung einer Kindergrundsicherung und von Familienarbeitszeit und Familiengeld.

Mit der Kindergrundsicherung plant die SPD die verschiedenen Leistungen wie Kindergeld, Kinderfreibetrag, Kinderzuschlag, Bildungs- und Teilhabepaket zu bündeln: zu einem festen monatlichen Betrag für jedes Kind.

Die Familienarbeitszeit sieht vor, dass Eltern von kleinen Kindern einen Rechtsanspruch erhalten, ihre Arbeitszeit jeweils zwei Jahre lang zu verkürzen und dafür einen gewissen finanziellen Ausgleich zu erhalten.

► Das Ziel, die soziale Teilhabe durch eine Anerkennung eines Rechts auf Arbeit zu verbessern, begrüßt der Fratzscher ebenfalls.

Aber er sagt auch: Vor allem Konzepte wie das solidarischen Grundeinkommen von Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller könnten hier wertvoll sein. Diese Idee will die SPD-Spitze allerdings nicht bundesweit umsetzen.