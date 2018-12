"Time" enthüllt, wie Trumps Ex-Wahlkampfmanager sich den Russen auslieferte

Dezember 2018: Donald Trump hat viele Probleme. Eines davon heißt Paul und kooperiert mit FBI-Ermittlern.

Manafort, wie Trumps Problem mit Nachnamen gerufen wird, könnte Robert Mueller, dem Chef-Schnüffler in der Russland-Affäre, den definitiven Beweis erbringen, dass Trumps Präsidentschaftskampagne 2016 in entscheidendem Maße von Russland beeinflusst wurde.

Ab dem Frühjahr 2016 arbeitete Manafort als Kampagnenmanager für Trump. Gab es in dieser Zeit also illegale Absprachen mit Interessenvertretern in Russland dürfte Manafort darüber mindestens Bescheid wissen.

Nun will das “Time”-Magazin gar exklusiv erfahren haben: Der Polit-Stratege hatte zu diesem Zeitpunkt beträchtliche Schulden beim russischen Oligarchen Oleg Deripaska. Es ist ein Detail, das durchaus bedeutend sein könnte.

Manafort bot an, Schulden zu begleichen

Der Mittelsmann zwischen dem Oligarchen mit Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem Trump-Wahlkampfteam sei demnach Victor Boyarkin gewesen.

Boyarkin steht auf der jüngsten Sanktionsliste der US-Regierung, er ist als russischer Geheimdienstler aufgeführt.

Dieser sagte der “Time”: “Er (Manafort) hat uns eine Menge Geld geschuldet. Und er hat uns Wege angeboten, sie zu begleichen.” Er habe es Manafort aber “schwer gemacht”.

► Stimmt das, heißt das: Trumps wichtigster Wahlkampfleiter stand bei einem russischen Vertreter mit Nähe zum Kreml in der Schuld – und bot an, diese zu begleichen. Ob er das tat und auf welche Art, ist bislang Gegenstand von Spekulationen.

Klar ist: In seiner politischen Rolle könnte ihn seine persönliche finanzielle Last angreifbar und offen für Erpressung gemacht haben.

Manafort nutzte politische Position aus

Boyarkin berichtet in der Time, dass auch Ermittler Mueller wegen des Falles kontaktiert habe. “Ich habe ihm gesagt, er soll sich verkriechen”, sagt der ehemalige Geheimdienstler.