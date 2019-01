Sollte sich der rechtmäßige Besitzer der Hündin Sky wieder melden, müsste dieser nachweisen, dass Sky wirklich zu ihm gehört. Kerry Flanagan Bruni sagte:

“Wir wären bereit mit dem Besitzer zu arbeiten, damit sie wieder vereint sind. Aber das hängt immer von den Umständen des Besitzers ab. Manchmal ist es am Besten, sein Haustier abzugeben. Vor allem, wenn man nicht in der Lage ist, sich um das Tier zu kümmern, was auch ein Dach über dem Kopf bedeutet.”