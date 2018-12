Facebook / The Broome County Humane Society

Facebook / The Broome County Humane Society Das Tier wurde aus einem Autofenster geworfen.

Ein LKW-Fahrer hat zufällig gesehen, wie zwei Hunde aus einem Autofenster auf die Autobahn geschmissen werden.

Er greift sofort ein – und rettet den Tieren damit das Leben.

Der LKW-Fahrer Adam konnte seinen Augen nicht trauen, als er sah, wie ein Auto vor ihm immer langsamer wurde – und der Fahrer plötzlich zwei Tiere aus seinem Fahrerfenster warf.

Der Mann fuhr daraufhin an die Seite, stieg aus seinem LKW und fand am Straßenrand einer Autobahn im US-Bundesstaat New York zwei Beagle-Hunde. Einer von ihnen war blutüberströmt und schwerverletzt.

Der Vorfall ereignete sich vergangenen Mittwoch, wie unter anderem die lokale Nachrichtenseite “12 NEWS WBNG” berichtet.

Laut der britischen Zeitung “Mirror” sah eine vorbeifahrende Polizisten-Streife den LKW-Fahrer, wie er einen der schwerverletzten Hunde auf dem Arm trug. Die Polizisten kamen dem Helfer sofort zu Hilfe. Während ein Beamter die Wunden des schwerblutenden Hundes versorgte, wärmte der andere das weniger verletzte Tier.

Mehr zum Thema:Straßenhund hüpft in Lieferwagen – es verändert sein Leben für immer